Наталья Речман поддержала идею строительства школы имени героев СВО
Определен участок для строительства новой школы, расположенный недалеко от центра детского творчества в Ленинском районе Саратова. План размещения школы уже готов, и в проекте предусмотрено строительство бассейна, а также многофункционального спортивного ядра под открытым небом. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.
Руководитель движения «Жены Героев. Саратовская область» Наталья Речман высказала свое мнение по поводу возведения социального объекта.
«Я поддерживаю строительство новой школы. Данное решение отвечает потребностям растущего поколения. В новой школе предусмотрен бассейн и многофункциональное спортивное ядро с разнообразными тренажерами.
Особое внимание уделено тому, чтобы новый стадион станет местом притяжения для детей и их родителей — таких объектов в микрорайоне не хватает. Я, как многодетная мама, уверена, что это позволит создать настоящую территорию детства, где каждый сможет заниматься спортом и развиваться.
Сама идея построить школу имени героев СВО позволить увековечить память наших ребят, тех кто защищает нашу страну. Для всех обучающихся это станет ярким примером патриотизма в регионе.
Важно отметить, что реализация проекта не затронет историческую часть сквера, сохранив её для будущих поколений», - отметила общественница.