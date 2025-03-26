26 марта 2025 СРЕДА
Новости
18:00 | 26 марта
Наталья Речман  поддержала идею строительства школы имени героев СВО
17:40 | 26 марта
В здании бывшего саратовского ресторана будет открыта картинная галерея
17:30 | 26 марта
Юные саратовские футболистки команды «Волна» - серебряные призеры соревнований «Кожаный мяч» Всероссийских
17:20 | 26 марта
Сквер "Территория детства" требует комплексного развития и должен быть полностью посвящен детям
17:00 | 26 марта
В Саратове создали антинаркотическую 3D-стенгазету
16:30 | 26 марта
Семья молодых педагогов набирается опыта на весенней школе
16:10 | 26 марта
Финалистка Олимпийских игр: жителям Ленинского района повезло со строительством новой школы
15:30 | 26 марта
25 марта начался новый сезон масштабного экологического проекта «БумБатл»
14:53 | 26 марта
Роман Бусаргин:Историческая часть сквера будет не просто сохранена, она будет развиваться
13:19 | 26 марта
Депутат поддержал идею сноса детской музыкальной школы
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Наталья Речман  поддержала идею строительства школы имени героев СВО

Общество

Определен участок для строительства новой школы, расположенный недалеко от центра детского творчества в Ленинском районе Саратова. План размещения школы уже готов, и в проекте предусмотрено строительство бассейна, а также многофункционального спортивного ядра под открытым небом. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.


Руководитель движения «Жены Героев. Саратовская область» Наталья Речман  высказала свое мнение по поводу возведения социального объекта.

«Я поддерживаю строительство новой школы. Данное решение отвечает потребностям растущего поколения. В новой школе предусмотрен бассейн и многофункциональное спортивное ядро с разнообразными тренажерами.

Особое внимание уделено тому, чтобы новый стадион станет местом притяжения для детей и их родителей — таких объектов в микрорайоне не хватает. Я, как многодетная мама,  уверена, что это позволит создать настоящую территорию детства, где каждый сможет заниматься спортом и развиваться.

Сама идея построить школу имени героев СВО  позволить увековечить память наших ребят, тех кто защищает нашу страну. Для всех обучающихся это станет ярким примером патриотизма в регионе.

Важно отметить, что реализация проекта не затронет историческую часть сквера, сохранив её для будущих поколений», - отметила общественница.