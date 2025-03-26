Наталья Речман  поддержала идею строительства школы имени героев СВО

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Руководитель движения «Жены Героев. Саратовская область» Наталья Речман высказала свое мнение по поводу возведения социального объекта.«Я поддерживаю строительство новой школы. Данное решение отвечает потребностям растущего поколения. В новой школе предусмотрен бассейн и многофункциональное спортивное ядро с разнообразными тренажерами.Особое внимание уделено тому, чтобы новый стадион станет местом притяжения для детей и их родителей — таких объектов в микрорайоне не хватает. Я, как многодетная мама, уверена, что это позволит создать настоящую территорию детства, где каждый сможет заниматься спортом и развиваться.Сама идея построить школу имени героев СВО позволить увековечить память наших ребят, тех кто защищает нашу страну. Для всех обучающихся это станет ярким примером патриотизма в регионе.Важно отметить, что реализация проекта не затронет историческую часть сквера, сохранив её для будущих поколений», - отметила общественница.