Саратовский бизнес взял курс на укрупнение

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Об этом доложил на заседании Правительства Саратовской области министр экономического развития региона Илья Емельянов.Также переходят в категорию крупных порядка 1,5% предприятий при плановом значении Минэкономразвития России в 0,6% — застройщики, производители трубопроводной арматуры, оборудования для очистки газов, грузоперевозчики и другие.Глава ведомства также отметил существенный вклад малого и среднего бизнеса в развитие региональной экономики, который ежегодно обеспечивает порядка 30% валового регионального продукта.«Продолжается рост числа МСП. Сегодня в регионе работают около 81 тысячи юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. По сравнению с октябрем прошлого года их число выросло почти на 2 тысячи. Также за год почти на 22% увеличилось число самозанятых граждан и сегодня превышает 209 тысяч человек. Всего в секторе МСП занято более 460 тысяч человек, это более 37,5% от занятых», — подчеркнул министр.