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Саратовский бизнес взял курс на укрупнение

Новости

В этом году тенденция укрупнения бизнеса в Саратовском области стала более выраженной — за год количество средних предприятий выросло на 21 единицу, годом ранее — всего на 2 предприятия. Это компании в сферах строительства, обработки, торговли, сельского хозяйства.

Об этом доложил на заседании Правительства Саратовской области министр экономического развития региона Илья Емельянов.
 
Также переходят в категорию крупных порядка 1,5% предприятий при плановом значении Минэкономразвития России в 0,6% — застройщики, производители трубопроводной арматуры, оборудования для очистки газов, грузоперевозчики и другие.
 
Глава ведомства также отметил существенный вклад малого и среднего бизнеса в развитие региональной экономики, который ежегодно обеспечивает порядка 30% валового регионального продукта.
 
«Продолжается рост числа МСП. Сегодня в регионе работают около 81 тысячи юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. По сравнению с октябрем прошлого года их число выросло почти на 2 тысячи. Также за год почти на 22% увеличилось число самозанятых граждан и сегодня превышает 209 тысяч человек. Всего в секторе МСП занято более 460 тысяч человек, это более 37,5% от занятых», — подчеркнул министр.
 