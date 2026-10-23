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Проект бюджета на 2027-2029 годы одобрен Правительством Саратовской области

Новости
Проект бюджета на 2027-2029 годы одобрен Правительством Саратовской области

 
На заседании Правительства рассмотрели проект закона Саратовской области «Об областном бюджете на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов», который ранее представили общественности на публичных слушаниях. С докладом выступила министр финансов региона Ирина Бегинина. Исходя из показателей прогноза, параметры бюджета на 2027 год по доходам запланированы в сумме 158,5 млрд рублей, по расходам — 168 млрд рублей. Целевые федеральные средства будут отражены позднее.
 
«Прогнозируемый размер дефицита, объем долговых обязательств и расходов на обслуживание долга в областном бюджете не превышают ограничения, установленные бюджетным законодательством и условиями соглашений с Минфином России. В среднесрочной перспективе планируется возврат к бездефицитному бюджету с постепенным снижением уровня государственного долга», – подчеркнула руководитель финансового ведомства.
 
По словам министра, все действующие меры социальной поддержки граждан обеспечены финансированием в полном объеме. Расходы бюджета на выплаты населению с учетом их индексации в законодательно установленных случаях составят 17,4 млрд рублей.
 
При поддержке федерального центра продолжится реализация значимых инвестиционных проектов. Перечень объектов, как и в прошлые годы, будет сформирован после включения их в федеральные программы и закон о федеральном бюджете на 2027–2029 годы.
 
«В целом, бюджет сохраняет устойчивость и учитывает все федеральные и региональные приоритеты, формируя финансовую основу для реализации национальных целей, поставленных Президентом, и исполнения поручений главы региона. Параметры бюджета 2027–2029 годов сбалансированы», – рассказала Ирина Бегинина.
 