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История про газ и про нас
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История про газ и про нас

Общество
История о семье, холоде и о том, как синий огонь конфорки превратил дачный домик в настоящий семейный очаг История про газ и про нас


Семья Соколовых жила по расписанию «зима – город, лето – дача». Не потому, что так хотелось, а потому, что другого выбора не было. С весны до осени их домик в СНТ «Берёзка» оживал. Здесь пахло яблонями и свежескошенной травой, на веранде собиралась вся семья, а вечера казались длиннее. Но с первыми холодами жизнь приходилось сворачивать. Дом быстро выстывал, а отапливать его электричеством было слишком дорого.

А дети… Дети мечтали.

История про газ и про нас

История про газ и про нас

Проблема была одна – газ не дошёл до их забора. Газопровод проходил неподалёку, но до улицы, где стоял их дом, не был доведён. Поэтому каждую осень семья возвращалась в тесную городскую квартиру, оставляя за закрытыми ставнями дом, в котором хотелось проводить гораздо больше времени.

История про газ и про нас

Но однажды папа вернулся с работы с горящими глазами.

История про газ и про нас

Оказывается, он узнал о программе догазификации, которая работает по принципу «Труба до забора». Государство обещало подвести трубу к границе их участка бесплатно. Это, как если бы к их калитке проложили шоссе, и оставалось лишь построить дорожку к крыльцу.

История про газ и про нас

 

Но мама быстро нашла выход. Они подали заявку через портал connectgas.ru, и оказалось, что их дом подходит под все условия:

  • Участок и дом в собственности, оформлены как жилые.
  • Газ нужен для еды и тепла, а не для производства.
  • И расход у них стандартный, меньше 7 кубов в час.

Но самое приятное ждало их в управлении соцзащиты. Оказалось, что как многодетная семья, они могут получить субсидию до 150 тысяч рублей на все расходы, связанные с газом внутри участка. Это была финансовая помощь, которая превратила «дорогую стройку» в реальность. Такая помощь распространяется аж на 12 категорий граждан.

И закипела работа!

Пока государственные службы тянули трубу до их забора (бесплатно!), папа с Димой вызвали специалистов из газовой службы и заключили с ними договор на внутреннюю разводку.

История про газ и про нас

И вот наступил декабрь.

Новый год они встретили на даче!

За окном – трескучий мороз, а в доме – жарко. На новой газовой плите мама напекла пирогов. Серёжа наконец-то расчехлил лыжи и носился по лесу, Миша устроил снежную битву с папой у крыльца, а Димка… Он растопил баню. Газовый нагреватель работал как часы, и старший сын парился с веником, чувствуя себя самым счастливым человеком на свете.

История про газ и про нас

А потом была Масленица.

Вся семья стояла у этой самой газовой плиты. Миша переворачивал блины, Серёжа мазал их сгущёнкой, а Димка подливал чай из только что вскипячённого чайника. Они смеялись, болтали и впервые за много лет не думали о том, что пора ехать в душный город.

 

История про газ и про нас

Газ стал для них не просто топливом. Он стал чудом, которое собрало их вместе.

Соколовы поняли: их дача перестала быть «летней резиденцией». Она стала настоящим круглогодичным домом, местом силы, где каждый находит своё счастье – от снежков до бани.