Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области

При поддержке регионального министерства здравоохранения ГУЗ «Саратовский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» совместно с АО «Саратовская Пригородная пассажирская компания» реализуют на территории области проект «Электричка здоровья».Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек – одно из приоритетных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.Проект «Электричка здоровья» стартовал летом 2018 года. Актуальность проекта «Электричка здоровья» обусловлена инновационным способом оказания профессиональной помощи населению в формате «мобильной поликлиники» и информационно-просветительской поддержки по наиболее востребованным направлениям ЗОЖ.Социальный проект «Электричка здоровья» в 2023 году представлен на конкурс просветительских проектов «Свет профилактики», организованный ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России совместно с Российским обществом профилактики неинфекционных заболеваний. На XXX Российском Национальном Конгрессе «Человек и Лекарство» он получил высокую оценку Минздрава России стал победителем в номинации «Лучший социальный проект в сфере профилактики и ЗОЖ». В августе 2024 года проект «Электричка здоровья» стал победителем Всероссийского грантового конкурса «Микрогрант» от Росмолодежи, подтвердив свою уникальность и высокую социальную значимость.На вокзалах и ближайших ФАПах специалистами центра здоровья проводится экспресс-оценка состояния сердца по ЭКГ-сигналам от конечностей при помощи компьютеризированной системы скрининга сердца «Кардиовизор», а так же измерение внутриглазного давления. Помимо исследований каждый обратившийся был проконсультирован терапевтом по ведению здорового образа жизни и профилактике заболеваний. Наиболее часто при обследовании выявляются повышенное артериальное давление и повышенный уровень сахара крови. В случаях выявления изменений информация передается в поликлинику по месту жительства пациента.В 2026 году планируется дополнить список обследований спирометрией и биоимпедансометрией.«Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей. Более, чем за семь лет проведено 32 акции, обследовано более 3,5 тыс. жителей региона. Забота о здоровье – важный компонент полноценной жизни в современном обществе. Каждый знаком с понятием «здоровый образ жизни», однако у многих он ассоциируется лишь с занятием спортом или правильным питанием. Да, действительно, эти компоненты входят в понятие ЗОЖ, но помимо них существует целый комплекс мер, направленных на сохранение здоровья и снижение риска различных заболеваний: отказ от вредных привычек, соблюдение режима дня и личной гигиены, управление стрессом и, конечно, регулярные профилактические медицинские осмотры и диспансеризация. Однажды сделав первый шаг в сторону здорового образа жизни, вы заметно ощутите разницу. Принципы ЗОЖ может выполнять каждый, для этого не требуется иметь специальную подготовку. Поддержание отличного уровня здоровья и всей жизни в целом доступно всем!», - рассказал министр здравоохранения Владимир Дудаков.