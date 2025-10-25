25 октября 2025 СУББОТА
Новости
16:18 | 25 октября
Открылся фестиваль исполнителей на народных инструментах «Россия нас объединила»
10:30 | 25 октября
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
10:03 | 25 октября
История, люди, наука: МГУ запускает документальный цикл к своему юбилею
22:26 | 24 октября
Воспитанники детского сада из Вязовки стали призёрами регионального конкурса «Героическая летопись Победы»
18:00 | 24 октября
В Аркадаке благоустроили новый сквер, в Духовницком - площадь Победы
17:30 | 24 октября
Областной киновидеоцентр подготовил программу ко Дню народного единства
16:30 | 24 октября
Доход самозанятых Саратовской области превысил 69 млрд рублей
15:30 | 24 октября
Саратовским дорожникам показали устройство асфальтобетонного покрытия беспилотными
14:30 | 24 октября
Более 3,6 тысячи жителей области получили поддержку во время поиска работы
13:30 | 24 октября
Победители патриотического конкурса «Героическая летопись Победы» получили награды
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области

Здоровье / Новости
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области

При поддержке регионального министерства здравоохранения ГУЗ «Саратовский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» совместно с АО «Саратовская Пригородная пассажирская компания» реализуют на территории области проект «Электричка здоровья».

Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек – одно из приоритетных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

Проект «Электричка здоровья» стартовал летом 2018 года. Актуальность проекта «Электричка здоровья» обусловлена инновационным способом оказания профессиональной помощи населению в формате «мобильной поликлиники» и информационно-просветительской поддержки по наиболее востребованным направлениям ЗОЖ.

Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области

Социальный проект «Электричка здоровья» в 2023 году представлен на конкурс просветительских проектов «Свет профилактики», организованный ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России совместно с Российским обществом профилактики неинфекционных заболеваний. На XXX Российском Национальном Конгрессе «Человек и Лекарство» он получил высокую оценку Минздрава России стал победителем в номинации «Лучший социальный проект в сфере профилактики и ЗОЖ». В августе 2024 года проект «Электричка здоровья» стал победителем Всероссийского грантового конкурса «Микрогрант» от Росмолодежи, подтвердив свою уникальность и высокую социальную значимость.

На вокзалах и ближайших ФАПах специалистами центра здоровья проводится экспресс-оценка состояния сердца по ЭКГ-сигналам от конечностей при помощи компьютеризированной системы скрининга сердца «Кардиовизор», а так же измерение внутриглазного давления. Помимо исследований каждый обратившийся был проконсультирован терапевтом по ведению здорового образа жизни и профилактике заболеваний. Наиболее часто при обследовании выявляются повышенное артериальное давление и повышенный уровень сахара крови. В случаях выявления изменений информация передается в поликлинику по месту жительства пациента.

В 2026 году планируется дополнить список обследований спирометрией и биоимпедансометрией.

Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области

«Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей. Более, чем за семь лет проведено 32 акции, обследовано более 3,5 тыс. жителей региона. Забота о здоровье – важный компонент полноценной жизни в современном обществе. Каждый знаком с понятием «здоровый образ жизни», однако у многих он ассоциируется лишь с занятием спортом или правильным питанием. Да, действительно, эти компоненты входят в понятие ЗОЖ, но помимо них существует целый комплекс мер, направленных на сохранение здоровья и снижение риска различных заболеваний: отказ от вредных привычек, соблюдение режима дня и личной гигиены, управление стрессом и, конечно, регулярные профилактические медицинские осмотры и диспансеризация. Однажды сделав первый шаг в сторону здорового образа жизни, вы заметно ощутите разницу. Принципы ЗОЖ может выполнять каждый, для этого не требуется иметь специальную подготовку. Поддержание отличного уровня здоровья и всей жизни в целом доступно всем!», - рассказал министр здравоохранения Владимир Дудаков.