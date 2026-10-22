Экопроект «Водорослям крышка» выпустил 65 тысяч мальков в Волгу

просмотров: 125

В Саратовской области в рамках экологического проекта «Водорослям крышка» выпустили 65 тыс. мальков растительноядных видов рыб в Волгу. Это стало возможным благодаря средствам от собранных на переработку почти 16 тонн пластиковых крышек, а также поддержке социально ответственного бизнеса, организаций и жителей региона. Организатором мероприятия выступил автор проекта — АНО «Экологизатор».Впервые в истории проекта выпуск мальков состоялся в акватории Волги на территории Вольского района. Расширение географии мероприятий позволяет поддерживать экологическое благополучие реки на разных участках. К событию присоединились участники проекта, партнеры, местные жители и команда организаторов. В праздничной обстановке каждый желающий мог выпустить в реку сазана, белого амура или толстолобика. Завершилось мероприятие выпуском мальков через рыбопровод.Всего только за 2026 год в рамках проекта «Водорослям крышка» в Волгу на территории Саратовской области выпустили 100 тыс. мальков растительноядных рыб. Эти виды играют важную роль в водных экосистемах: питаясь водной растительностью и фитопланктоном, они участвуют в поддержании экологического баланса водоемов.Проект помогает объединять экологические привычки и практические природоохранные действия. Собранные пластиковые крышки отправляются на переработку, а вырученные средства направляются на приобретение мальков для последующего выпуска в реки.Проект «Амбассадоры рек» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Его модель уже переняли 11 регионов России. Благодаря участию жителей, образовательных учреждений, организаций и бизнеса раздельный сбор вторсырья становится частью системной работы по сохранению водных экосистем.«Каждый год растет вовлеченность в акцию «Водорослям крышка». К сбору пластиковых крышек подключаются все больше детских садов, школ и предприятий, а главное — в проекте участвуют люди разных возрастов. Это наглядный пример того, как в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» раздельный сбор крышек напрямую помогает оздоровить главную водную артерию страны», - прокомментировал исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии области Денис Трошин.Фотоматериалы: АНО «Экологизатор»Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области