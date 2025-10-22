22 октября 2025 СРЕДА
Новости
18:42 | 22 октября
Многодетная мама поддержала расширение мер региональной семейной поддержки
18:41 | 22 октября
Для детских садов и школ разработали единое меню горячего питания
17:57 | 22 октября
«Бес» из Саратовской области уничтожил 31 дрон
17:30 | 22 октября
Следующая рабочая неделя будет для жителей региона шестидневной
16:30 | 22 октября
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
15:05 | 22 октября
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
14:30 | 22 октября
Саратовская область - в пятерке лучших в ПФО по посещаемости кинозалов
14:00 | 22 октября
Новое оборудование расширяет возможности врачей Саратовской районной больницы
13:00 | 22 октября
ГЖИ объявила предостережение АО «Ситиматик»
12:10 | 22 октября
Саратовская область готовится к проведению этнографического диктанта
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
В Саратове появился новый символ культурного наследия
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»

Новости / Спорт
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»

На базе Дворца водных видов спорта проходит третий этап «Лиги юных чемпионов» — престижных соревнований для юных спортсменов, организованных по инициативе олимпийского чемпиона Ильи Захарова.

Соревнования проходят в три этапа:
1 этап — Москва, 11–13 июля
2 этап — Балаково, 15–18 октября
3 этап — Саратов, с 20 октября

В турнире принимают участие спортсмены из 16 команд из 16 регионов России. Саратовскую область представляют пять спортсменов: Матвей Беленченко, Леонид Дубицкий, Всеволод Федоров, Егор Ломакин (г. Саратов) и Макар Гусаров (г. Балаково).

«Идея турнира - дать детям то, чего когда-то не хватало нам — системную площадку для роста. Я искренне рад видеть, как с каждым годом турнир развивается, как растёт уровень участников и расширяется география соревнований. В Саратове — моём родном городе — особенно приятно наблюдать, как молодое поколение делает первые шаги к большим победам. Желаю всем участникам показать свои лучшие прыжки, получить удовольствие от выступлений и поверить в свои силы. Ведь именно из таких стартов рождаются будущие чемпионы!»,- отметил Илья Захаров.