В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»

просмотров: 111

На базе Дворца водных видов спорта проходит третий этап «Лиги юных чемпионов» — престижных соревнований для юных спортсменов, организованных по инициативе олимпийского чемпиона Ильи Захарова.Соревнования проходят в три этапа:1 этап — Москва, 11–13 июля2 этап — Балаково, 15–18 октября3 этап — Саратов, с 20 октябряВ турнире принимают участие спортсмены из 16 команд из 16 регионов России. Саратовскую область представляют пять спортсменов: Матвей Беленченко, Леонид Дубицкий, Всеволод Федоров, Егор Ломакин (г. Саратов) и Макар Гусаров (г. Балаково).«Идея турнира - дать детям то, чего когда-то не хватало нам — системную площадку для роста. Я искренне рад видеть, как с каждым годом турнир развивается, как растёт уровень участников и расширяется география соревнований. В Саратове — моём родном городе — особенно приятно наблюдать, как молодое поколение делает первые шаги к большим победам. Желаю всем участникам показать свои лучшие прыжки, получить удовольствие от выступлений и поверить в свои силы. Ведь именно из таких стартов рождаются будущие чемпионы!»,- отметил Илья Захаров.