В 2026 году психолого-педагогическую помощь получили более 2 тысяч детей участников СВО

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Медицинское сопровождение и оказание психологической поддержки участникам СВО и их близким обсудили сегодня на очередном заседании профильной межведомственной комиссии. Мероприятие прошло под руководством и.о. заместителя Председателя Правительства области Татьяны Ерохиной.Как рассказал заместитель министра здравоохранения Денис Грайфер, диспансеризация ветеранов проводится во всех районах Саратовской области. Обеспечено полное обследование за один день с персональным сопровождением, а для маломобильных граждан предусмотрен выезд бригад на дом. Первый этап диспансеризации прошли более 1,9 тысячи человек, второй – свыше 1,1 тысячи ветеранов. В регионе выстроена трехэтапная система медицинской реабилитации. С начала года помощь получили 708 ветеранов. Также налажена комплексная психологическая поддержка, охватившая почти 1,6 тысячи человек.Заместитель министра образования Михаил Попов доложил, что с начала года психолого-педагогическую помощь получили более 2 тысяч детей участников СВО. Педагоги работают по специальному алгоритму: они постоянно наблюдают за детьми и следят за изменениями в их настроении, поведении и самочувствии. Большое внимание уделяется созданию доброжелательной обстановки в классах, где учатся дети защитников, а также индивидуальным консультациям с их родителями и близкими.Руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» Денис Белоусов отметил, что число обращений от семей участников СВО возрастает. Психологическая помощь членам семей оказывается как в филиале, так и в центрах психолого-педагогического и медико-социального сопровождения. При необходимости для жителей отдаленных территорий области проводятся онлайн-консультации. В качестве предложений было обозначено: провести информирование для родителей и детей через преподавателей в средних профессиональных учреждениях и учителей в общеобразовательных учреждениях о возможности получения психологической помощи в очном и удаленном форматах.Татьяна Ерохина подчеркнула, что интересы детей участников специальной военной операции должны быть в центре внимания всех структур. «На всех нас лежит большая ответственность перед нашими защитниками. И в первую очередь, мы обязаны помогать их семьям. При этом особая забота требуется, конечно, детям. И здесь не должно быть равнодушных. Все, кто находится рядом с детьми, а это и родители, и воспитатели, и педагоги, и специалисты медицинских и социальных служб, должны объединиться и быть внимательными и готовыми прийти на помощь», – отметила Татьяна Ерохина.Министерство труда и социальной защиты Саратовской областиМинистерство образования Саратовской областиФилиал Государственного фонда «Защитники Отечества» по Саратовской области