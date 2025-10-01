Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным

просмотров: 71

В мероприятии приняли участие первый заместитель министра строительства и ЖКХ Саратовской области Александр Мышев, генеральный директор Фонда капитального ремонта Юлия Вихляева, представители Союза управляющих организаций Саратовской области, а также общественники городского Совета по вопросам ЖКХ при администрации г. Саратова.Все участники мероприятия отметили эффективность совместной работы. Со вступительным словом к собравшимся обратился председатель Общественного Совета при правительстве Саратовской области по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Максим Марков и отметил, что за прошлый год взаимодействие общественников с представителями Фонда капитального ремонта значительно возросло:- В нынешнем составе Общественный Совет существует почти год и за это время проделана серьезная работа совместно с Фондом капительного ремонта, - сказал Максим Марков. – Своевременное проведение качественного капитального ремонта продлевает срок службы МКД, что, в свою очередь, благоприятно сказывается на качестве жизни наших граждан.Благодаря активной совместной работе общественников Совета и инженеров Фонда, комитета государственного строительного надзора Саратовской области были организованы выездные проверки проектно-сметных документаций, сертификатов, строительно-ремонтных работ и качества используемых материалов в многоквартирных домах муниципальных образований региона. С начала этого года Фонд капитального ремонта Саратовской области принял 142 вида строительно-монтажных работ в 116 многоквартирных домах. Работы включали капитальный ремонт фасадов, крыш, внутридомовых инженерных коммуникаций и замену лифтового оборудования. В рамках краткосрочного плана областной программы капремонта в регионе заменили крыши 92 многоквартирных домов, 38 из которых расположены в Саратове. По завершении всех ремонтных мероприятий установлен пятилетний гарантийный срок на проведенные работы.Генеральный директор Фонда капитального ремонта Юлия Вихляева рассказала о работе 10-ого юбилейного Всероссийского съезда региональных операторов капитального ремонта, на котором она представляла наш регион вместе с начальником отдела жилищного хозяйства и благоустройства управления ЖКХ регионального министерства строительства Натальей Тарасовой. На съезде эксперты обсудили унификацию региональных программ капитального ремонта, проведение технического обследования домов, инструменты повышения эффективности реализации региональных программ капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов и капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем газового оборудования. Участники отметили, что присутствие нашего региона в таком значимом событии подчеркивает готовность активно взаимодействовать с коллегами из разных субъектов федерации и обмениваться передовым опытом.По итогам мероприятия первый заместитель министра строительства и ЖКХ области Александр Мышев вручил благодарственные письма членам Общественного Совета при правительстве области по вопросам в сфере ЖКХ - Руслану Гусейнову, Наталье Бесчеревных, Константину Каравайцеву, Андрею Дюжакову.Председатель Общественного Совета Максим Марков отметил профессионализм в выполнении своих трудовых обязанностей сотрудников Фонда капитального ремонта и наградил представителей фонда. Благодарностью была отмечена деятельность генерального директора Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Саратовского области Юлии Вихляевой. Благодарственные письма вручены: начальнику отдела капитального ремонта Юрию Юдину, инженерам отдела капитального ремонта Фонда капитального ремонта общего имущества в МКД - Даниилу Елагину и Николаю Коняхину.