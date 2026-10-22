Представители Саратовской области вошли в состав Экспертного совета Знание.Премия — 2026

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Общество «Знание» представило состав Экспертного совета главной просветительской награды страны Знание.Премия. В него вошел 381 представитель всех регионов России. Они сформируют федеральный шорт-лист в 17 номинациях, а также выберут лучшего просветителя и просветительский проект в каждом субъекте РФ.Уже второй сезон подряд заявки соискателей оценивают эксперты из всех регионов России. От Саратовской области в состав совета вошли руководитель Мастерской образовательных стратегий и творчества «МОСТ» Вера Кудря и учредитель АНО ДПО «Научно-практический центр «Общественная дипломатия» Сергей Саратовский.В Экспертный совет также вошли государственные и общественные деятели, представители науки и образования, сферы культуры, управленцы в сфере экономики и промышленности, руководители патриотических организаций.С полным составом Экспертного совета пятого сезона можно ознакомиться на сайте Знание.Премия.По информации Российского общества «Знание»