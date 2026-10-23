Спортивные объекты Саратовской области подключены к отоплению
В регионе продолжается вхождение в отопительный сезон. Все 18 спортивных объектов, подведомственных министерству спорта, подключены к отоплению.
Температурный режим в учреждениях подведомственных министерству спорта находится на ежедневном контроле. Проводится мониторинг соблюдения установленных параметров для обеспечения нормативных условий проведения тренировочного процесса и спортивных мероприятий.
Работа по контролю за обеспечением надлежащих условий эксплуатации спортивных объектов продолжается.