Черешчатый дуб под Александровым Гаем признан памятником природы

Дуб произрастает на территории, где в советское время располагались фруктовые сады, однако само дерево значительно старше этого периода. По мнению специалистов, оно появилось здесь ещё в конце XIX века, задолго до создания систем орошения, без которых выживание дуба в таких условиях маловероятно.Георгий Неробеев, гидролог и член Саратовского отделения Русского географического общества, принимавший участие в обследовании дерева и выступивший одним из инициаторов его включения в Национальный реестр старовозрастных деревьев России, отмечает:«Никто не знает, кто его и когда посадил, так как дубы в засушливой полупустыне самостоятельно не произрастают. Но вырос он ещё до появления здесь системы орошения, на месте предполагаемого казачьего курня (так называют жилища казаков), по которому дуб и назвали "казачьим".»По результатам обследования, проведённого 18 августа 2025 года – в год 180-летия Русского географического общества, установлено, что дуб находится в удовлетворительном состоянии: у него отсутствуют признаки гнили, сухобочины или массового отмирания ветвей. Дерево продолжает плодоносить, на его ветвях обнаружено небольшое количество жёлудей.Георгий Неробеев поясняет:«Это единственный самый старый дуб вида черешчатый, который произрастает в с. Александров Гай в природной климатической зоне полупустыни. В целом, дерево имеет здоровые признаки без выраженных сухобочин, гнили и сухих ветвей. Дерево плодоносящее, с наличием небольшого количества жёлудей на ветвях. Исходя из размеров раритета и принятого среднего прироста для дубов черешчатых в зоне полупустынь, можно предположить, что дереву более 150 лет. Обследование дерева было произведено 18 августа 2025 г. в 180-летнюю годовщину РГО.»Анализ космических снимков и полевые наблюдения позволили выявить следы бывших построек в непосредственной близости от дуба, что подтверждает гипотезу о существовании здесь в прошлом жилого поселения. Также зафиксирован прямоугольный ров вокруг дерева, функциональное назначение которого пока остаётся предметом дискуссий: возможны как ирригационные, так и защитные или культовые версии его происхождения.Местные жители и представители казачьего сообщества отмечают особую атмосферу, царящую в районе дуба. Атаман Сергей Камаристов отметил, что территория возле дуба буквально излучает силу и жизненную энергию.30 сентября 2025 года дерево официально включено в Национальный реестр старовозрастных деревьев России. В ближайших планах – благоустройство прилегающей территории и установка информационного стенда, который расскажет о возрасте, значении и истории дуба.Особый интерес вызывает кап – шарообразный нарост на стволе. Согласно местным поверьям, загаданное у него желание обязательно исполняется.Этот дуб – не только уникальный природный объект, но и символ преемственности поколений. Он напоминает, что даже в самых неблагоприятных условиях человек способен оставить после себя нечто долговечное – будь то дерево, посаженное собственными руками, или память о нём, передаваемая из века в век.