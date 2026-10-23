В Саратовской области предложили объединить усилия власти и бизнеса для решения проблем ЖКХ

просмотров: 144

В заседании, организованном комитетом ТПП по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства, приняли участие депутаты Саратовской областной Думы, представители региональных министерств, Государственной жилищной инспекции, муниципалитетов, регионального оператора АО «Ситиматик» и руководители управляющих компаний.Открывая встречу, председатель региональной ТПП Илья Бутко подчеркнул необходимость прямого диалога бизнеса и власти для повышения качества жилищно-коммунальных услуг.Одной из центральных тем стало развитие профессионального саморегулирования в сфере управления многоквартирными домами. Председатель Совета Союза управляющих организаций Саратовской области Михаил Жуковский сообщил о переходе объединения в статус саморегулируемой организации (СРО).«Это не просто смена статуса. Это принципиально другой уровень ответственности и инструментов, это переход из категории "клуб по интересам" в институт профессионального самоуправления с закреплёнными законом полномочиями и обязанностями», — отметил Жуковский.По его словам, новый статус предполагает внедрение дополнительных стандартов качества работы управляющих компаний, формирование компенсационного фонда для защиты интересов собственников и повышение прозрачности деятельности организаций. Союз также намерен расширять взаимодействие с надзорными органами и муниципалитетами, участвовать в профилактике нарушений и выработке единых подходов к применению законодательства.Особое внимание участники уделили дефициту инфраструктуры для накопления отходов. Как сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии региона Евгений Карасёв, обеспеченность Саратовской области необходимыми контейнерными площадками составляет лишь 42%. Таким образом, дефицит оценивается в 58% от потребности.Председатель общественного совета по вопросам ЖКХ при правительстве области Максим Марков обратил внимание на переполненность существующих площадок. Заместитель начальника Госжилинспекции Юлия Абрамова подтвердила наличие проблемы и указала на нарушения графиков вывоза отходов региональным оператором.Представители управляющих организаций отметили, что ситуация особенно обостряется в период осенних субботников. Растительные отходы, которые не входят в состав твердых коммунальных отходов, нередко складируются рядом с контейнерами, затрудняя вывоз мусора. При этом отдельные места для их накопления муниципалитетами в необходимом количестве не организованы.В результате управляющие компании вынуждены нести дополнительные расходы на вывоз отходов, не предусмотренные установленными платежами, и одновременно сталкиваются с риском штрафных санкций за нарушения, причины которых не всегда зависят от их деятельности.Участники также обсудили обоснованность привлечения управляющих организаций к административной ответственности, соразмерность штрафов и необходимость создания механизма возмещения ущерба, причиняемого контейнерным площадкам при вывозе мусора.Инициативу профессионального сообщества о системном решении проблем поддержали депутаты Саратовской областной Думы.Председатель комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики Дмитрий Полулях отметил, что регулярно выезжает на проблемные участки по обращениям жителей и управляющих организаций и знаком с ситуацией на практике.Он предложил Союзу управляющих организаций подготовить перечень наиболее острых вопросов и направить его в областную Думу для дальнейшей совместной работы с участием профильных ведомств, муниципалитетов и представителей отрасли.По итогам круглого стола участники выразили готовность продолжить взаимодействие для устранения системных проблем в сфере обращения с отходами, снижения необоснованной административной нагрузки на управляющие компании и повышения качества управления многоквартирными домами Саратовской области.