Очередная партия гуманитарной помощи передана казачьему добровольческому отряду «Ермак» (БАРС-15)

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21 октября состоялась важная и по-настоящему нужная передача гуманитарного груза команде казаков-добровольцев, которые будут нести службу на передовой в составе казачьего добровольческого отряда «Ермак» (БАРС-15) в зоне специальной военной операции.Груз собран большой и очень сплочённой командой – волонтёрской группой «Единство СВОих» АНО «Сила Единства», при широкой поддержке жителей и организаций Саратова. В сборе приняли участие:- школьные коллективы МОУ СОШ № 103 и № 66;- казаки Саратовского городского казачьего общества;- представители первичного отделения Ленинского района ВООВ «Боевое Братство»;- Совет Ветеранов посёлка Жасминный;- предприниматели из команды «Школы Будущего» и ООО «Атлант»;- саратовские меценаты и неравнодушные горожане.В партию вошли вещи, которые на передовой становятся не просто помощью, а настоящей опорой: медикаменты, средства личной гигиены, одежда, продукты питания, средства бытового обеспечения, газовые баллоны, питьевая вода, маскировочные сети, свечи и многое другое.Особое место в грузе заняли личные посылки от родных – маленькие весточки из дома, в которых столько любви и надежды, что они согревают даже в самые холодные дни. Груз был передан лично вместе с новобранцами, отправляющимися в зону СВО, – так каждая вещь и каждое письмо попадают точно по назначению.Организатором акции выступил Сергей Целихин – казак Саратовского городского казачьего общества Волжского казачьего войска, руководитель Центра «Сила Единства». Он сам участник СВО, служивший в том же отряде «Ермак» (БАРС-15), и не понаслышке знает, с какими тяготами и лишениями сталкиваются бойцы.Понимая реальные нужды подразделения, Сергей делает акцент на адресной поддержке: помощь формируется исходя из конкретных запросов ребят, с которыми он знаком лично. Сегодня в составе отряда – казаки из разных регионов, в том числе и саратовцы: это свои, родные парни, за которых болит сердце и ради которых хочется сделать ещё хоть немного.«От всей души благодарим каждого, кто внёс свой вклад в этот сбор. Спасибо школьным коллективам, администрациям школ, педагогам, родителям, детям, которые, несмотря на юный возраст, проявили настоящую зрелость и чуткость; ветеранам и Совету Ветеранов, для которых помогать защитникам Родины – дело чести; предпринимателям и меценатам, не оставшимся в стороне; и каждому жителю, который принёс хоть одну нужную вещь или помог словом и делом.Ваша поддержка – это не просто коробки и посылки. Это чувство, что ты не один, что о тебе помнят, ждут и верят. Для бойца на передовой такая связь с домом порой значит не меньше, чем самое необходимое снаряжение».Тыл и фронт неразделимы – в этом наша сила. И именно в единстве рождается та самая опора, которая помогает выстоять и идти вперёд. Наша сила – в единстве, и каждый добрый поступок, каждая собранная посылка, каждое сказанное «мы с вами» делают эту силу только крепче.Пусть эта помощь станет ещё одним шагом к тому, чтобы наши защитники чувствовали: их труд и самоотверженность видят, ценят и бесконечно благодарны за них. И пусть впереди будет только мир, к которому мы все вместе стремимся.