СКАЗАНО – СДЕЛАНО – ЭКСПОРТИРОВАНО

просмотров: 150

Всем хватит



Знаки на пути

Всё получится

Ведущий мировой производитель минеральных удобрений одержал победу сразу в двух номинациях Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортёр года 2025». Результаты объявили на Международном экспортном форуме «Сделано в России».Принимая награду из рук Первого заместителя Председателя Правительства России Дениса Мантурова и президента Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александра Калинина генеральный директор АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») Денис Новиков отметил, что для Группы «ФосАгро», лидера по суммарным поставкам минеральных удобрений отечественным аграриям, стратегическим приоритетом является внутренний рынок, поставки на который за 10 лет нарастили почти в 3 раза. При этом минеральные удобрения – важная статья несырьевого неэнергетического экспорта России.- сказал Денис Новиков.Работа Группы «ФосАгро» в области международной кооперации и экспорта отмечена наградами в самой престижной категории «Экспортер года в сфере промышленности», а также в номинации «Ответственный экспортер ESG». Они, как два знака на пути развития: направление верное, продолжайте движение.Премия «Экспортер года» учреждена Правительством Российской Федерации для поощрения организаций и индивидуальных предпринимателей, достигших исключительных результатов в экспортной деятельности. В состав конкурсной комиссии вошли представители федеральных министерств (Минпромторга, Минэкономразвития, Минсельхоза), Российского экспортного центра (РЭЦ), ВЭБ.РФ и ведущих предпринимательских объединений.Работа была непростой - в этом году для участия в 20 номинациях конкурса российские компании подали более полутора тысяч заявок.Как отметил Денис Мантуров, большое количество заявок, поданных на конкурс, свидетельствует о том, что несмотря на санкции, ограничения по экспорту и желанию поставлять свою продукцию за рубеж у наших компаний отсутствуют.- подчеркнул он.Когда-нибудь российские предприниматели вспомнят эти непростые времена хорошим словом «сдюжили». Оно кстати, тоже сделано в России и циклично повторяется из века в век. С каждым испытанием мы становимся сильнее.На церемонии вручения наград глава Минромторга РФ Антон Алиханов сказал:Результаты премии «Экспортер года» наглядно показывают не только мощный потенциал российского несырьевого экспорта, но и результаты комплексной поддержки, которую государство оказывает отечественному бизнесу.Участие в работе Международного экспортного форума «Сделано в России» принял Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Он отметил, что МЭФ стал уже традиционной площадкой для обмена мнениями, делового сотрудничества и поиска новых решений, в которых заинтересованы в первую очередь предприниматели, в том числе – наши зарубежные партнёры.- сказал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.