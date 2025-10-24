СКАЗАНО – СДЕЛАНО – ЭКСПОРТИРОВАНО
ФосАгро – официально лучший российский экспортёр года и к тому же, самый ответственный поставщик продукции заграницу.
Ведущий мировой производитель минеральных удобрений одержал победу сразу в двух номинациях Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортёр года 2025». Результаты объявили на Международном экспортном форуме «Сделано в России».
Всем хватит
Принимая награду из рук Первого заместителя Председателя Правительства России Дениса Мантурова и президента Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александра Калинина генеральный директор АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») Денис Новиков отметил, что для Группы «ФосАгро», лидера по суммарным поставкам минеральных удобрений отечественным аграриям, стратегическим приоритетом является внутренний рынок, поставки на который за 10 лет нарастили почти в 3 раза. При этом минеральные удобрения – важная статья несырьевого неэнергетического экспорта России.
«ФосАгро экспортирует свою экологичную продукцию, в которой отсутствуют опасные для здоровья человека и почв концентрации тяжёлых металлов, в более 100 стран мира на всех обитаемых континентах. За 10 лет объём экспорта ФосАгро почти удвоился - до 8,6 млн тонн. Важно, что с момента основания компании приоритетное внимание мы уделяем поддержке социальных и благотворительных проектов. Только за последние 3 года ФосАгро направила на их реализацию порядка 40 млрд рублей. Благодарим конкурсную комиссию за высокую оценку нашей работы!», - сказал Денис Новиков.
Знаки на пути
Работа Группы «ФосАгро» в области международной кооперации и экспорта отмечена наградами в самой престижной категории «Экспортер года в сфере промышленности», а также в номинации «Ответственный экспортер ESG». Они, как два знака на пути развития: направление верное, продолжайте движение.
Премия «Экспортер года» учреждена Правительством Российской Федерации для поощрения организаций и индивидуальных предпринимателей, достигших исключительных результатов в экспортной деятельности. В состав конкурсной комиссии вошли представители федеральных министерств (Минпромторга, Минэкономразвития, Минсельхоза), Российского экспортного центра (РЭЦ), ВЭБ.РФ и ведущих предпринимательских объединений.
Работа была непростой - в этом году для участия в 20 номинациях конкурса российские компании подали более полутора тысяч заявок.
Как отметил Денис Мантуров, большое количество заявок, поданных на конкурс, свидетельствует о том, что несмотря на санкции, ограничения по экспорту и желанию поставлять свою продукцию за рубеж у наших компаний отсутствуют. «Хочу поздравить тех, кто подавал заявку, тех, кто получил награды, и тех, кто каждый день трудится, работает и ищет пути и возможности поставить свою продукцию на внешние рынки», - подчеркнул он.
Всё получится
Когда-нибудь российские предприниматели вспомнят эти непростые времена хорошим словом «сдюжили». Оно кстати, тоже сделано в России и циклично повторяется из века в век. С каждым испытанием мы становимся сильнее.
На церемонии вручения наград глава Минромторга РФ Антон Алиханов сказал: «В нынешних непростых условиях, меняющихся постоянно обстановке в международной торговле наращивать экспорт, продвигать российскую инновационную продукцию, наращивать несырьевой неэнергетический экспорт достаточно сложно. И тем не менее в этих условиях вы показываете чудеса изобретательности».
Результаты премии «Экспортер года» наглядно показывают не только мощный потенциал российского несырьевого экспорта, но и результаты комплексной поддержки, которую государство оказывает отечественному бизнесу.
Участие в работе Международного экспортного форума «Сделано в России» принял Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Он отметил, что МЭФ стал уже традиционной площадкой для обмена мнениями, делового сотрудничества и поиска новых решений, в которых заинтересованы в первую очередь предприниматели, в том числе – наши зарубежные партнёры.
«Важно, что география участников расширяется с каждым годом. Сейчас здесь собрались представители уже около 100 государств, что говорит об очень высоком интересе к сотрудничеству с нашей страной. И такие площадки, как этот форум, обеспечивают обратную связь по всем ключевым решениям. Ваши мнения, активность в дискуссиях и конкретные предложения, которые прозвучат здесь, очень востребованы. Без сомнения, они будут учтены при планировании и реализации программ развития отечественных производств и в целом при уточнении основных подходов к наращиванию нашего экспортного потенциала. Уверен, что каждый из вас – искренний сторонник созидательных процессов, совместного движения вперёд на благо общего процветания и благополучия людей», - сказал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.
Ведущий мировой производитель минеральных удобрений одержал победу сразу в двух номинациях Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортёр года 2025». Результаты объявили на Международном экспортном форуме «Сделано в России».
Всем хватит
Принимая награду из рук Первого заместителя Председателя Правительства России Дениса Мантурова и президента Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александра Калинина генеральный директор АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») Денис Новиков отметил, что для Группы «ФосАгро», лидера по суммарным поставкам минеральных удобрений отечественным аграриям, стратегическим приоритетом является внутренний рынок, поставки на который за 10 лет нарастили почти в 3 раза. При этом минеральные удобрения – важная статья несырьевого неэнергетического экспорта России.
«ФосАгро экспортирует свою экологичную продукцию, в которой отсутствуют опасные для здоровья человека и почв концентрации тяжёлых металлов, в более 100 стран мира на всех обитаемых континентах. За 10 лет объём экспорта ФосАгро почти удвоился - до 8,6 млн тонн. Важно, что с момента основания компании приоритетное внимание мы уделяем поддержке социальных и благотворительных проектов. Только за последние 3 года ФосАгро направила на их реализацию порядка 40 млрд рублей. Благодарим конкурсную комиссию за высокую оценку нашей работы!», - сказал Денис Новиков.
Знаки на пути
Работа Группы «ФосАгро» в области международной кооперации и экспорта отмечена наградами в самой престижной категории «Экспортер года в сфере промышленности», а также в номинации «Ответственный экспортер ESG». Они, как два знака на пути развития: направление верное, продолжайте движение.
Премия «Экспортер года» учреждена Правительством Российской Федерации для поощрения организаций и индивидуальных предпринимателей, достигших исключительных результатов в экспортной деятельности. В состав конкурсной комиссии вошли представители федеральных министерств (Минпромторга, Минэкономразвития, Минсельхоза), Российского экспортного центра (РЭЦ), ВЭБ.РФ и ведущих предпринимательских объединений.
Работа была непростой - в этом году для участия в 20 номинациях конкурса российские компании подали более полутора тысяч заявок.
Как отметил Денис Мантуров, большое количество заявок, поданных на конкурс, свидетельствует о том, что несмотря на санкции, ограничения по экспорту и желанию поставлять свою продукцию за рубеж у наших компаний отсутствуют. «Хочу поздравить тех, кто подавал заявку, тех, кто получил награды, и тех, кто каждый день трудится, работает и ищет пути и возможности поставить свою продукцию на внешние рынки», - подчеркнул он.
Всё получится
Когда-нибудь российские предприниматели вспомнят эти непростые времена хорошим словом «сдюжили». Оно кстати, тоже сделано в России и циклично повторяется из века в век. С каждым испытанием мы становимся сильнее.
На церемонии вручения наград глава Минромторга РФ Антон Алиханов сказал: «В нынешних непростых условиях, меняющихся постоянно обстановке в международной торговле наращивать экспорт, продвигать российскую инновационную продукцию, наращивать несырьевой неэнергетический экспорт достаточно сложно. И тем не менее в этих условиях вы показываете чудеса изобретательности».
Результаты премии «Экспортер года» наглядно показывают не только мощный потенциал российского несырьевого экспорта, но и результаты комплексной поддержки, которую государство оказывает отечественному бизнесу.
Участие в работе Международного экспортного форума «Сделано в России» принял Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Он отметил, что МЭФ стал уже традиционной площадкой для обмена мнениями, делового сотрудничества и поиска новых решений, в которых заинтересованы в первую очередь предприниматели, в том числе – наши зарубежные партнёры.
«Важно, что география участников расширяется с каждым годом. Сейчас здесь собрались представители уже около 100 государств, что говорит об очень высоком интересе к сотрудничеству с нашей страной. И такие площадки, как этот форум, обеспечивают обратную связь по всем ключевым решениям. Ваши мнения, активность в дискуссиях и конкретные предложения, которые прозвучат здесь, очень востребованы. Без сомнения, они будут учтены при планировании и реализации программ развития отечественных производств и в целом при уточнении основных подходов к наращиванию нашего экспортного потенциала. Уверен, что каждый из вас – искренний сторонник созидательных процессов, совместного движения вперёд на благо общего процветания и благополучия людей», - сказал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.