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Первая подростковая лента о событиях СВО вошла в репертуар Пушкинской карты  

Новости

В региональный прокат 22 октября вышла подростковая лента «Свинцовые небеса» (12+, реж. А. Курганская). Это картина о людях, волей судьбы оказавшихся запертыми в православном храме на Донбассе. Фильм основан на реальных событиях и создан при поддержке министерства культуры России. «Свинцовые небеса» стартуют в модернизированных кинозалах Екатериновки, Лысых Гор, Озинок, Перелюба и Шихан. Зрители от 14 до 22 лет увидят премьеру по Пушкинской карте.

В прокате также появятся и сказки для всей семьи. Пять уже упомянутых кинозалов, а также Баразно-Карабулакская «Мечта», духовницкая «Победа», вольский «Факел», питерский «Луч» и ДК «Восход» Приволжского готовят «Морозко» (6+, реж. Э. Бордуков) – знакомый сюжет на новый лад и «Чудо-Юдо» (6+, реж. С. Бейсеу) – ленту о необычном существе, способном перевоплощаться в кого угодно.
 
Эти фэнтезийные новинки включены в Пушкинскую карту.
 
Кинозал «Мечта» (Базарный Карабулак), «Победа» (Духовницкое), «MIX» (Екатериновка), «Луч» (Питерка и Лысые Горы), «Мир» (Перелюб), «CinemaOz 3D» (Озинки) и ДК «Восход» (Приволжский, г. Энгельс) покажут «Сказку о потерянном времени» (6+, реж. А. Никифоров) с Иваном Охлобыстиным и Людмилой Артемьевой.
 