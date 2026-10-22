Первая подростковая лента о событиях СВО вошла в репертуар Пушкинской карты  

просмотров: 120

В прокате также появятся и сказки для всей семьи. Пять уже упомянутых кинозалов, а также Баразно-Карабулакская «Мечта», духовницкая «Победа», вольский «Факел», питерский «Луч» и ДК «Восход» Приволжского готовят «Морозко» (6+, реж. Э. Бордуков) – знакомый сюжет на новый лад и «Чудо-Юдо» (6+, реж. С. Бейсеу) – ленту о необычном существе, способном перевоплощаться в кого угодно.Эти фэнтезийные новинки включены в Пушкинскую карту.Кинозал «Мечта» (Базарный Карабулак), «Победа» (Духовницкое), «MIX» (Екатериновка), «Луч» (Питерка и Лысые Горы), «Мир» (Перелюб), «CinemaOz 3D» (Озинки) и ДК «Восход» (Приволжский, г. Энгельс) покажут «Сказку о потерянном времени» (6+, реж. А. Никифоров) с Иваном Охлобыстиным и Людмилой Артемьевой.