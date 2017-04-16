Редкие виды

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О храме Успения Богородицы в Мелетове, искусстве реставрации и не только
"Известия российских регионов" поздравляют всех православных с праздником Светлой Пасхи. Специально к этому дню мы подготовили интервью с заместителем генерального директора Центра реставрации имени академика Грабаря, реставратором графики Ольгой Темериной.
фото Геннадий Грачев для ARTANDHOUSES
- Росписи храма Успения Богородицы в селе Мелётово под Псковом были созданы в 1465 году. Что это был за год для России? Можем ли очертить, как именно отразилось время в архитектурном облике памятника и его внутреннем убранстве?
- Период 50-60-х годов XV века для Псковского государства можно смело назвать периодом расцвета. К этому времени Псков обладал сложившейся республиканской системой власти, был проведен ряд судебных реформ. Искусство местных зодчих, художников, мастеров-ремесленников было известно далеко за пределами Псковской земли. Во многом благодаря определенной степени независимости Пскова мы обязаны появлению уникальных иконографических сюжетов Мелётовского храма. Основой им послужили литературные источники того времени.
- Правда ли, что ряд сюжетов росписи вообще не имеет аналогов в византийском и древнерусском искусстве? Что это за сюжеты?
- Действительно, ряд сюжетов не имеет аналогов в византийском и древнерусском искусстве. Один из наиболее интересных — наказание Богородицей Анта скомороха. Это назидательный сюжет, повествующий о финикийском скоморохе, который хулил Богородицу. Трижды она являлась к нему с просьбой прекратить кощунство, но он не внял. Богородица отделила его руки и ноги во сне, проведя по ним перстом. Уникален также сюжет, трактующийся как явление Богоматери игумену Евстафию. Здесь Богородица наказывает игумена слепотой за невыполнение обета, но после раскаяния и исполнения поручения его исцеляет Иоанн Предтеча.
- Не хочется впадать в мистицизм, и тем не менее, было ли у вас ощущение особой миссии при реставрации памятника в Мелетово? Ведомости?
- Мы не реставрировали памятник в Мелётово. 60 лет назад Николай Николаевич Померанцев, наш старейший сотрудник, отснял уникальные стенописи храма и предоставил их в министерство культуры с просьбой выделить деньги на реставрацию. Фотографии не произвели впечатления на чиновников. Тогда в Мелётово был отправлен Адольф Николаевич Овчинников с заданием — скопировать в натуральную величину уникальную живопись. Результаты его кропотливой работы, где он воспроизвел не только сам сюжет, но все утраты и трещины штукатурки, сформировали представление и о высочайшем уровне живописи, и об удручающем состоянии сохранности. Тогда была проведена первая комплексная реставрация храма. Позже Адольф Николаевич создал ряд копий-реконструкции Мелётовской церкви, которые позволяют составить общее представление об утраченной живописи.
- Существует ли понятие реставраторских школ? Я имею в виду преемственности определенных уникальных традиций? Если да, то чем они отличаются в России и за рубежом? Где на сегодняшний день лучше всего обучают этой профессии?
- Наша организация (ВХНРЦ имени академика И.Э. Грабаря была основана в 1918 году и стала первым учреждением, практикующим научный подход в реставрации. До этого момента реставрация не была самостоятельной профессиональной сферой, это скорее было ремесло, не имеющее системного подхода. Центр имени Грабаря и стал родоначальником отечественной реставрационной школы. Сейчас во всех крупных российских музеях есть свои реставрационные мастерские. Некоторая разница в подходе, разумеется, есть, но основные принципы работы общие. Использование проверенных методик и обратимых материалов, максимальное невмешательство в авторский замысел. На сегодняшний день профессии обучают рад средних специальных учебных заведений. Из московских одним из лучших я могу назвать МАХУ. Высшее реставрационное образование можно получить в академии имени Строганова, Суриковском институте, в институте имени Репина и ряде других
- В какой степени реставратор — художник? И почему эту профессию выбрали вы?
- Реставратор должен быть художником. Он должен видеть цвет, соотношение тонов, композицию. Но он должен быть очень скромным художником, так как в первую очередь его профессиональной задачей является сохранение авторского замысла.
Эту профессию я выбрала 17 лет назад и никогда об этом не жалела. Это очень многогранная и творческая работа. Каждый памятник — это отдельная история, которая зачастую требует искусствоведческого изучения, погружения в технологию производства, а иногда и разработки уникальной методики.
- Что включает в себя понятие "эталонный памятник"? Сколько таких в России?
- «Эталонный памятник» в искусствоведческом контексте — это безупречное с точки зрения авторства или школы произведение искусства. О количестве сказать невозможно, вряд ли такие подсчеты велись.
- Существует ли какой-то официальный реестр?
- Безусловно, существует список объектов всемирного наследия Юнеско, единый государственный реестр объектов культурного наследия России.
- Кто традиционно "следит" за состоянием таких памятников? Министерство культуры? ЮНЕСКО? Официальные власти той территории, на которой памятник расположен?
- В первую очередь, это обязанность местных музейщиков — своевременно информировать об изменениях сохранности памятника и официальные власти, и министерство культуры.
- Не так давно в музее Радищева (Саратов) была представлена экспозиция акварелей Боголюбова после реставрации в Центре Грабаря. Выставка была замечательная, здесь нашли форму, как показать зрителю, что было и что стало. Скажите, а насколько важно для реставратора знание новейших технологий? Как они изучаются и внедряются? Или реставраторам важнее, наоборот, хранить и передавать традицию, остальное — дело популяризаторов?
- Выставка акварелей Боголюбова действительно получилась. Несмотря на скромные экспозиционные возможности графических произведений и их камерный характер, она имела успех и в Москве, когда мы открыли ее в залах музея современной истории России.
Реставрация, как и любая наука, развивается, появляется новое оборудование, новые составы. Некоторые предметы просто невозможно было отреставрировать еще десять лет назад. На помощь специалистам приходят и компьютерные технологи, такие как 3d сканирование.
- Нет ли в планах показать реплики вашей выставки "Мелетово. Время решений" в регионах? Не только как результат реставраторской работы в храме Успения, но и как интересный выставочный формат, важный для памятников мирового значения вообще?
- Мы планируем показать нашу выставку в Псковском музее, об этом уже существует договоренность. Формат проекта действительно получился многоплановым. Экспозиция построена так, что она интересна и специалистам, и широкому кругу зрительской аудитории. Мы хотели привлечь внимание к уникальному памятнику мирового значения, рассказать его историю и показать такой сложный для экспонирования материал как стенопись.
"Известия российских регионов" поздравляют всех православных с праздником Светлой Пасхи. Специально к этому дню мы подготовили интервью с заместителем генерального директора Центра реставрации имени академика Грабаря, реставратором графики Ольгой Темериной.
фото Геннадий Грачев для ARTANDHOUSES
- Росписи храма Успения Богородицы в селе Мелётово под Псковом были созданы в 1465 году. Что это был за год для России? Можем ли очертить, как именно отразилось время в архитектурном облике памятника и его внутреннем убранстве?
- Период 50-60-х годов XV века для Псковского государства можно смело назвать периодом расцвета. К этому времени Псков обладал сложившейся республиканской системой власти, был проведен ряд судебных реформ. Искусство местных зодчих, художников, мастеров-ремесленников было известно далеко за пределами Псковской земли. Во многом благодаря определенной степени независимости Пскова мы обязаны появлению уникальных иконографических сюжетов Мелётовского храма. Основой им послужили литературные источники того времени.
- Правда ли, что ряд сюжетов росписи вообще не имеет аналогов в византийском и древнерусском искусстве? Что это за сюжеты?
- Действительно, ряд сюжетов не имеет аналогов в византийском и древнерусском искусстве. Один из наиболее интересных — наказание Богородицей Анта скомороха. Это назидательный сюжет, повествующий о финикийском скоморохе, который хулил Богородицу. Трижды она являлась к нему с просьбой прекратить кощунство, но он не внял. Богородица отделила его руки и ноги во сне, проведя по ним перстом. Уникален также сюжет, трактующийся как явление Богоматери игумену Евстафию. Здесь Богородица наказывает игумена слепотой за невыполнение обета, но после раскаяния и исполнения поручения его исцеляет Иоанн Предтеча.
- Не хочется впадать в мистицизм, и тем не менее, было ли у вас ощущение особой миссии при реставрации памятника в Мелетово? Ведомости?
- Мы не реставрировали памятник в Мелётово. 60 лет назад Николай Николаевич Померанцев, наш старейший сотрудник, отснял уникальные стенописи храма и предоставил их в министерство культуры с просьбой выделить деньги на реставрацию. Фотографии не произвели впечатления на чиновников. Тогда в Мелётово был отправлен Адольф Николаевич Овчинников с заданием — скопировать в натуральную величину уникальную живопись. Результаты его кропотливой работы, где он воспроизвел не только сам сюжет, но все утраты и трещины штукатурки, сформировали представление и о высочайшем уровне живописи, и об удручающем состоянии сохранности. Тогда была проведена первая комплексная реставрация храма. Позже Адольф Николаевич создал ряд копий-реконструкции Мелётовской церкви, которые позволяют составить общее представление об утраченной живописи.
- Существует ли понятие реставраторских школ? Я имею в виду преемственности определенных уникальных традиций? Если да, то чем они отличаются в России и за рубежом? Где на сегодняшний день лучше всего обучают этой профессии?
- Наша организация (ВХНРЦ имени академика И.Э. Грабаря была основана в 1918 году и стала первым учреждением, практикующим научный подход в реставрации. До этого момента реставрация не была самостоятельной профессиональной сферой, это скорее было ремесло, не имеющее системного подхода. Центр имени Грабаря и стал родоначальником отечественной реставрационной школы. Сейчас во всех крупных российских музеях есть свои реставрационные мастерские. Некоторая разница в подходе, разумеется, есть, но основные принципы работы общие. Использование проверенных методик и обратимых материалов, максимальное невмешательство в авторский замысел. На сегодняшний день профессии обучают рад средних специальных учебных заведений. Из московских одним из лучших я могу назвать МАХУ. Высшее реставрационное образование можно получить в академии имени Строганова, Суриковском институте, в институте имени Репина и ряде других
- В какой степени реставратор — художник? И почему эту профессию выбрали вы?
- Реставратор должен быть художником. Он должен видеть цвет, соотношение тонов, композицию. Но он должен быть очень скромным художником, так как в первую очередь его профессиональной задачей является сохранение авторского замысла.
Эту профессию я выбрала 17 лет назад и никогда об этом не жалела. Это очень многогранная и творческая работа. Каждый памятник — это отдельная история, которая зачастую требует искусствоведческого изучения, погружения в технологию производства, а иногда и разработки уникальной методики.
- Что включает в себя понятие "эталонный памятник"? Сколько таких в России?
- «Эталонный памятник» в искусствоведческом контексте — это безупречное с точки зрения авторства или школы произведение искусства. О количестве сказать невозможно, вряд ли такие подсчеты велись.
- Существует ли какой-то официальный реестр?
- Безусловно, существует список объектов всемирного наследия Юнеско, единый государственный реестр объектов культурного наследия России.
- Кто традиционно "следит" за состоянием таких памятников? Министерство культуры? ЮНЕСКО? Официальные власти той территории, на которой памятник расположен?
- В первую очередь, это обязанность местных музейщиков — своевременно информировать об изменениях сохранности памятника и официальные власти, и министерство культуры.
- Не так давно в музее Радищева (Саратов) была представлена экспозиция акварелей Боголюбова после реставрации в Центре Грабаря. Выставка была замечательная, здесь нашли форму, как показать зрителю, что было и что стало. Скажите, а насколько важно для реставратора знание новейших технологий? Как они изучаются и внедряются? Или реставраторам важнее, наоборот, хранить и передавать традицию, остальное — дело популяризаторов?
- Выставка акварелей Боголюбова действительно получилась. Несмотря на скромные экспозиционные возможности графических произведений и их камерный характер, она имела успех и в Москве, когда мы открыли ее в залах музея современной истории России.
Реставрация, как и любая наука, развивается, появляется новое оборудование, новые составы. Некоторые предметы просто невозможно было отреставрировать еще десять лет назад. На помощь специалистам приходят и компьютерные технологи, такие как 3d сканирование.
- Нет ли в планах показать реплики вашей выставки "Мелетово. Время решений" в регионах? Не только как результат реставраторской работы в храме Успения, но и как интересный выставочный формат, важный для памятников мирового значения вообще?
- Мы планируем показать нашу выставку в Псковском музее, об этом уже существует договоренность. Формат проекта действительно получился многоплановым. Экспозиция построена так, что она интересна и специалистам, и широкому кругу зрительской аудитории. Мы хотели привлечь внимание к уникальному памятнику мирового значения, рассказать его историю и показать такой сложный для экспонирования материал как стенопись.