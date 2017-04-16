Редкие виды

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фото Геннадий Грачев для ARTANDHOUSES

- Период 50-60-х годов XV века для Псковского государства можно смело назвать периодом расцвета. К этому времени Псков обладал сложившейся республиканской системой власти, был проведен ряд судебных реформ. Искусство местных зодчих, художников, мастеров-ремесленников было известно далеко за пределами Псковской земли. Во многом благодаря определенной степени независимости Пскова мы обязаны появлению уникальных иконографических сюжетов Мелётовского храма. Основой им послужили литературные источники того времени.- Действительно, ряд сюжетов не имеет аналогов в византийском и древнерусском искусстве. Один из наиболее интересных — наказание Богородицей Анта скомороха. Это назидательный сюжет, повествующий о финикийском скоморохе, который хулил Богородицу. Трижды она являлась к нему с просьбой прекратить кощунство, но он не внял. Богородица отделила его руки и ноги во сне, проведя по ним перстом. Уникален также сюжет, трактующийся как явление Богоматери игумену Евстафию. Здесь Богородица наказывает игумена слепотой за невыполнение обета, но после раскаяния и исполнения поручения его исцеляет Иоанн Предтеча.- Мы не реставрировали памятник в Мелётово. 60 лет назад Николай Николаевич Померанцев, наш старейший сотрудник, отснял уникальные стенописи храма и предоставил их в министерство культуры с просьбой выделить деньги на реставрацию. Фотографии не произвели впечатления на чиновников. Тогда в Мелётово был отправлен Адольф Николаевич Овчинников с заданием — скопировать в натуральную величину уникальную живопись. Результаты его кропотливой работы, где он воспроизвел не только сам сюжет, но все утраты и трещины штукатурки, сформировали представление и о высочайшем уровне живописи, и об удручающем состоянии сохранности. Тогда была проведена первая комплексная реставрация храма. Позже Адольф Николаевич создал ряд копий-реконструкции Мелётовской церкви, которые позволяют составить общее представление об утраченной живописи.- Наша организация (ВХНРЦ имени академика И.Э. Грабаря была основана в 1918 году и стала первым учреждением, практикующим научный подход в реставрации. До этого момента реставрация не была самостоятельной профессиональной сферой, это скорее было ремесло, не имеющее системного подхода. Центр имени Грабаря и стал родоначальником отечественной реставрационной школы. Сейчас во всех крупных российских музеях есть свои реставрационные мастерские. Некоторая разница в подходе, разумеется, есть, но основные принципы работы общие. Использование проверенных методик и обратимых материалов, максимальное невмешательство в авторский замысел. На сегодняшний день профессии обучают рад средних специальных учебных заведений. Из московских одним из лучших я могу назвать МАХУ. Высшее реставрационное образование можно получить в академии имени Строганова, Суриковском институте, в институте имени Репина и ряде других- Реставратор должен быть художником. Он должен видеть цвет, соотношение тонов, композицию. Но он должен быть очень скромным художником, так как в первую очередь его профессиональной задачей является сохранение авторского замысла.Эту профессию я выбрала 17 лет назад и никогда об этом не жалела. Это очень многогранная и творческая работа. Каждый памятник — это отдельная история, которая зачастую требует искусствоведческого изучения, погружения в технологию производства, а иногда и разработки уникальной методики.- «Эталонный памятник» в искусствоведческом контексте — это безупречное с точки зрения авторства или школы произведение искусства. О количестве сказать невозможно, вряд ли такие подсчеты велись.- Безусловно, существует список объектов всемирного наследия Юнеско, единый государственный реестр объектов культурного наследия России.- В первую очередь, это обязанность местных музейщиков — своевременно информировать об изменениях сохранности памятника и официальные власти, и министерство культуры.- Выставка акварелей Боголюбова действительно получилась. Несмотря на скромные экспозиционные возможности графических произведений и их камерный характер, она имела успех и в Москве, когда мы открыли ее в залах музея современной истории России.Реставрация, как и любая наука, развивается, появляется новое оборудование, новые составы. Некоторые предметы просто невозможно было отреставрировать еще десять лет назад. На помощь специалистам приходят и компьютерные технологи, такие как 3d сканирование.- Мы планируем показать нашу выставку в Псковском музее, об этом уже существует договоренность. Формат проекта действительно получился многоплановым. Экспозиция построена так, что она интересна и специалистам, и широкому кругу зрительской аудитории. Мы хотели привлечь внимание к уникальному памятнику мирового значения, рассказать его историю и показать такой сложный для экспонирования материал как стенопись.