В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»

С 1 по 4 ноября при поддержке Президентского фонда культурных инициатив пройдет детский межрегиональный конкурс эстрадного вокала «Пою с оркестром», организатором которого является Саратовское филармоническое общество.По итогам отборочных состязаний на очные туры конкурса приглашены 25 участников из 9 регионов ПФО.Завершится конкурс Гала-концертом, в котором в качестве солистов с оркестром духовых инструментов «Волга-Бэнд» выступят лауреаты конкурса и члены жюри Ирина Левина и вокальный дуэт Даниил и Юлия Брант.Композитор и дирижер Александр Гилев проведет с участниками конкурса творческую лабораторию, в рамках которой будет создан вокальный ансамбль. Коллектив примет участие в Гала-концерте, который пройдет 4 ноября, в День народного единства, и исполнит песни композитора в сопровождении ансамбля народных инструментов «Парафраз».