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В регионе продолжается работа по профилактике экстремизма в молодежной среде

Новости
В регионе продолжается работа по профилактике экстремизма в молодежной среде

 
В Саратовской государственной юридической академии прошла встреча со студентами, направленная на укрепление межнационального и межконфессионального диалога, профилактику экстремизма и терроризма в молодежной среде.
 
Студенты вместе со спикерами разбирали практические вопросы, с которыми молодежь сталкивается в повседневной жизни: как распознавать манипуляции и противостоять деструктивному влиянию в интернете, как выстраивать безопасное поведение в цифровой среде и конструктивное общение в многонациональном студенческом сообществе. Обучающиеся активно включались в беседу, задавали вопросы и делились своими размышлениями. Такой формат позволил обсудить реальные ситуации и механизмы ответственного поведения молодежи.
 
Заместитель министра внутренней региональной и муниципальной политики области Тимофей Лещенко отметил важность системной профилактической работы и диалога между участниками:
 
«Очень ценно, что сегодня получился живой разговор. Именно в открытом диалоге рождается доверие между разными сообществами и понимание, как действовать ответственно. Мы видим запрос молодёжи на честные и содержательные обсуждения чувствительных тем, и наша задача — создавать для этого площадки и поддерживать такие форматы».
 
В завершение встречи участники поблагодарили организаторов и спикеров за содержательный разговор и возможность открыто обсудить волнующие их темы. Подобные мероприятия способствуют укреплению доверия между представителями разных культур и конфессий, формированию правовой культуры молодежи и созданию благоприятной атмосферы взаимопонимания в студенческом сообществе.
 