В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»

Выставка будет работать до 7 декабря в здании Гимназического корпуса Радищевского музея (Первомайская, 75)Это коллективная выставка, где экспонируются около ста работ трех известных российских мастеров: саратовского скульптора Андрея Щербакова, обладателя звания «Заслуженный художник РФ» и академика РАХ; московского художника декоративно-прикладного искусства Сергея Гавина, также заслуженного художника РФ и академика РАХ; и московского архитектора Матвея Щербакова, дипломанта РАХ.Художники работают в различных направлениях искусства: скульптура, живопись, графика, гобелен, батик и вышивка. Каждый из них представил на выставке свои избранные работы, которые и составляют основу этого необычного проекта.Примечательно, что в год 140-летнего юбилея Радищевского музея, саратовский скульптор Андрей Щербаков создал монумент его основателя - художника, мецената и коллекционера Алексея Петровича Боголюбова. В рамках выставки представлены скульптурный макет, а также фото- и видеоматериалы, посвященные процессу создания памятника, который будет установлен в скором времени благодаря поддержке губернатора Романа Бусаргина.- Представители музейной общественности Саратовской области ждут установку памятника как событие огромной культурной важности для всего региона. Это не только акт признательности великому деятелю, но и важный символ преемственности культурных традиций, которые будут вдохновлять будущие поколения», - отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.