Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»

просмотров: 65

- В этом году отмечается снижение заболеваемости ОРВИ в целом по области на 13,8% (на 2 616 случаев). Это стало следствием активной прививочной кампании от гриппа, формированием иммунитета. Поэтому на протяжении вот уже многих лет лучший метод защиты от гриппа — это вакцинация.На примере Саратовской области могу смело сказать, что в последние годы, а именно в 2022, 2023 и 2024 было привито свыше 60% населения, что создало хорошую иммунную прослойку и дало хороший результат - заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом находилась на низком уровне, тяжелых случаев заболеваний гриппом у нас не было.- Хотя пик заболеваемости приходится на осенне-зимние месяцы, прививку от гриппа необходимо сделать заранее. Около двух недель уйдёт на выработку устойчивого иммунитета. И, если к моменту начала эпидемического сезона значительная часть населения будет привита, эпидемия гриппа просто не состоится, так как не будет массового распространения инфекции. Её просто будет некому распространять. НО, если вы не успели привиться от гриппа в начале осени, то сделать прививку все-равно не поздно. Обычно пик активности гриппа достигается в феврале и снимается в марте.- Нет, не всем и не всегда. Запрещено использовать вакцины, сделанные с использованием куриного белка, людям с аллергией на этот продукт. Также при наличии в анамнезе аллергических реакций на подобные препараты. Медработник должен обязательно спросить, а пациент предупредить специалиста об имеющейся аллергии. Не проводится вакцинация на фоне острого инфекционно-воспалительного процесса, начинающегося заболевания или при обострении хронической патологии. В этом случае необходимо дождаться выздоровления. Спустя две недели можно проводить прививку. Именно поэтому непосредственно перед проведением вакцинации необходим осмотр пациента врачом-терапевтом (ребёнка — педиатром).При этом, я хочу обратить внимание на то, что вакцинация поможет уберечь от тяжелых осложнений группы риска – пожилых людей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями. Им необходимо привиться от гриппа, также как и детям, посещающим организованные коллективы, школьникам и студентам, медицинским работникам, работникам образовательных учреждений, транспорта и сферы обслуживания населения, торговли, гражданам, подлежащим призыву на военную службу. Это необходимо сделать своевременно во избежание длительной нетрудоспособности и госпитализации.- Риск заражения гриппом после прививки остается, но существенно снижается. В среднем прививка обеспечивает защиту на 80–90% и почти полностью предотвращает тяжелое течение заболевания и летальные исходы.Согласно рекомендациям ВОЗ и прогнозам эпидемиологов, в предстоящем осенне-зимнем сезоне в России будут циркулировать два основных штамма вируса гриппа типа А. - A/H3N2 и A/H1N1. Проще говоря — свиной и гонконгский. Это не новые вирусы, а давно известные науке, ежегодно обновляющие свои варианты. Гонскогский нам известен с 1968 года, а свиной - соответственно, с 2009-го. Все эти штаммы содержатся в вакцине, также в состав вакцин для сезона 2025-2026 годов включен штамм Грипп B/Австрия и Грипп В/ Пхукет (только в составе четырехвалентных вакцин). По сравнению с сезоном 2024-2025 годов проведена замена компонента вакцин по вирусу гриппа A(H3N2).Перенесенное заболевание действительно оставляет после себя иммунитет, но последствия гриппа могут быть серьезными - от временной потери трудоспособности до серьезных осложнений, таких как пневмония, миокардит или неврологические нарушения.Прививка от гриппа — это проверенный и безопасный метод предотвращения заболевания. Разоблачение мифов и осведомленность о реальных преимуществах и рисках помогают в принятии взвешенного личного решения о вакцинации.- Прививку от гриппа нужно делать каждый год, потому что каждый год вирусы гриппа, как я уже сказал, мутируют, а иммунитет от вакцинации против гриппа спустя год снижается. Названия вакцин от сезонного гриппа сохраняются, но их состав немного меняется — таким образом, ежегодная вакцинация помогает защитить население от наиболее активных вирусов гриппа в каждом сезоне.- Исследования показывают, что беременные женщины легче заражаются вирусом гриппа, и у них чаще развиваются осложнения, в том числе вирусная пневмония, могут возникать преждевременные роды, аномалии развития у новорождённых, внутриутробная гибель плода. Это связано с общим подавлением иммунной защиты женщины во время беременности, которое усугубляется под воздействием гриппозной инфекции. Вакцинация от гриппа беременных женщин может существенно уменьшить вероятность заболевания гриппом и риск развития осложнений.Что касается детей, дети болеют в 3-4 раза чаще, чем взрослые. Причём дети болеют не только чаще, но и тяжелее – дольше и с осложнениями. Конечно, выделяя вирус в окружающую среду, они заражают и членов своей семьи. Разрешается вакцинировать от гриппа детей с 6-месячного возраста.- Прививку можно сделать совершенно бесплатно в поликлинике по месту жительства, а также в развернутых мобильных прививочных пунктах в своем городе! Список мобильных пунктов опубликован на официальном сайте министерства здравоохранения, в социальных сетях и телеграм-канале, а также в новом национальном мессенджере МАХ.В наличии имеется Ультрикс Квадри для беременных и детей с 6 месяцев, а также Совигрипп и Флю-М для взрослых.Как врач я могу заметить, что вакцинация спасла гораздо больше жизней, чем любое другое медицинское вмешательство. В осенний период мы планируем привить против гриппа порядка 1,2 млн человек, в том числе более 300 тысяч детей. На данный момент уже привито свыше 540 тысяч человек.Еще раз хочу напомнить, что надежная защита от гриппа — это своевременная вакцинация и соблюдение простых правил гигиены, Укрепление своего иммунитета, приверженность здоровому питанию, занятия спортом и отсутствие стрессов.- Это официальный портал Министерства здравоохранения РФ. Могу с уверенностью сказать, что это новый современный эффективный инструмент поддержания здоровья.Все материалы на портале созданы в сотрудничестве с ведущими специалистами российского здравоохранения и содержат исключительно достоверную информацию, подтвержденную современными исследованиями.Здесь опубликованы материалы абсолютно разной направленности о здоровье. Также в нее встроены сервисы по реализации целей, например, отказ от курения или переход на здоровое питание.Благодаря этому сайту можно подобрать для себя оптимальный режим питания, составить график тренировок. Особый интерес представляют различные калькуляторы. Да, сегодня высчитать индекс массы тела можно практически на любом сайте. Но на Портале, помимо этого, можно рассчитать, к какой дате вы достигнете желаемого веса, не истязая свой организм. Сколько калорий при этом вам нужно потреблять, и сколько тратить.-Да, конечно. На графике питания помимо калорий видно, достаточно ли вы потребили белков, жиров, углеводов. Дневник поможет понять, достаточно ли хорошо Вы питаетесь. Таким образом, в течение месяца можно отрегулировать свой режим питания. Аналогично этому, есть дневник движения и видеоролики с примерами упражнений. Для мам имеется информация о грудном вскармливании, гимнастике для младенцев, развитии ребенка и многое другое. Кроме того на портале представлена возможность задать вопрос авторитетному специалисту, получить консультацию по телефону горячей линии.Портал набирает популярность среди жителей, информирование пациентов о Портале и его сервисах ведется в процессе врачебного приема, проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, а также в период прохождения стационарного лечения.На информационных стендах учреждений (в холлах, зонах ожидания, регистратурах и иных местах наибольшего скопления людей) размещены плакаты с QR-кодом для перехода на Портал, а также кликабельные баннеры на официальных сайтах всех медицинских организаций и сайте министерства здравоохранения региона.Воспользуйтесь и вы возможностями портала «Так здорово!», которые помогут вам вести здоровый образ жизни.Берегите себя и своих близких, обязательно сделайте прививку от гриппа, пройдите диспансеризацию и будьте здоровы!