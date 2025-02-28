Юные повара освоили рецепт Саратовского калача
Мастер-класс, прошедший 26 февраля в школе-интернате, стал частью проекта по обучению профессии «повар русской кухни», поддержанного Фондом Президентских грантов и реализуемого при участии председателя Общественной палаты Саратовской области Бориса Шинчука. Проект направлен на сохранение традиций русской кухни и развитие профессиональных навыков молодых людей.
Доцент кафедры Технологии продуктов питания Вавиловского университета Мария Белова и технолог научно-технологической лаборатории Музея «Саратовский калач» Иван Сорокопудов поделились секретами приготовления этого символичного блюда.
История Саратовского калача восходит к XIX веку и его производство продолжалось даже в годы Великой Отечественной войны.
Иванова Дарья,Ерыкалина Екатерина