В рамках «Ночи искусств» в Парке покорителей космоса пройдет игра-викторина ко Дню народного единства  

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3 ноября в 14:00 в Парке покорителей космоса имени Ю. А. Гагарина состоится игра-викторина, приуроченная ко Дню народного единства. Мероприятие станет частью Всероссийской акции «Ночь искусств», которая в 2026 году проходит под девизом «В единстве культур — сила народа» и традиционно посвящена Дню народного единства.Участников приглашают проверить знания об истории и традициях России. Викторина будет интересна как взрослым, так и детям: вопросы помогут узнать новые факты, вспомнить важные события и лучше почувствовать культурное многообразие страны.Принять участие можно индивидуально или командой. Организаторы приглашают собирать друзей и членов семьи — совместная игра станет поводом для общения, ярких открытий и праздничного настроения.