В Саратове открыли памятную стелу в честь 13 Героев Советского Союза

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На Воскресенском кладбище Саратова состоялось торжественное открытие памятной стелы, посвященной 13 Героям Советского Союза — участникам Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.В церемонии приняли участие представители органов власти, члены областных ветеранских и молодежных общественных организаций, ветераны боевых действий и военной службы, а также учащиеся и курсанты саратовских военных училищ.С приветственными словами к участникам церемонии обратились почетные гости. Участники мероприятия почтили память павших героев минутой молчания. В память о защитниках Отечества прозвучал пятикратный салютный залп.В завершение торжественной церемонии присутствующие возложили корзину и цветы к подножию стелы как символ бесконечной благодарности тем, чьи имена навсегда вписаны золотыми буквами в историю страны.Инициатором установки памятной стелы выступил общественно полезный благотворительный фонд по поддержке прав семьи и детей «Неравнодушные сердца». Проект реализован в рамках проекта - победителя конкурса социальных проектов для некоммерческих неправительственных организаций области, оператором которого является министерство внутренней региональной и муниципальной политики области.Напомним, что в 2025 году на входной группе Воскресенского кладбища фондом уже был установлен памятный кенотаф в честь участников Великой Отечественной войны, Героев Советского Союза В.И. Караулова и И.Н. Ильева.