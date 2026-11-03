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В Балашове казачата отметили День народного единства традиционными играми и хороводом

Новости
В Балашове казачата отметили День народного единства традиционными играми и хороводом


В преддверии Дня народного единства в детском саду при МАОУ СОШ № 9 имени П.А. Столыпина города Балашова Саратовской области прошли тематические мероприятия. Участниками праздника стали воспитанники групп казачьей направленности.

Торжественное начало и история праздника

Мероприятие началось с традиционной церемонии поднятия флага Российской Федерации и прослушивания государственного гимна.

После этого казачатам в доступной и увлекательной форме рассказали об истории Дня народного единства. Педагоги подчеркнули, как важно жить в мире, дружбе и согласии, уважая культуру и традиции разных народов нашей страны.

Игры народов России

В Балашове казачата отметили День народного единства традиционными играми и хороводом

Продолжением праздника стали традиционные народные игры, которые помогли ребятам почувствовать себя одной большой и дружной командой:

1. Русская народная игра «Богатырская сила» – мальчишки и девчонки с азартом соревновались в перетягивании каната, демонстрируя настоящую русскую удаль, силу духа и сплоченность.
2. Казачья игра «Скачки на лошадях» – казачата примерили на себя роль лихих всадников, соревнуясь в скорости, ловкости и быстроте.
3. Мордовская народная игра «Зайчик» – веселые прыжки и состязание на внимательность подарили детям массу улыбок и радости.

В Балашове казачата отметили День народного единства традиционными играми и хороводом

Сила в единстве

Ярким и душевным финалом праздника стал большой казачий хоровод, который объединил всех участников в один общий дружный круг.
В Балашове казачата отметили День народного единства традиционными играми и хороводом


Праздник получился не только веселым, но и очень познавательным. Он напомнил всем собравшимся, что сила страны – в дружбе и единстве!