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Управление Министерства юстиции напоминает о необходимости представления отчетов о деятельности НКО за 2025 год

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Установленный законом срок представления отчетности истек 15.04.2026, в настоящее отчеты за 2025 год принимаются на информационном Портале Минюста России для НКО https://nco.minjust.gov.ru/.

 
 
Напоминаем, что  с 1 января 2026 года отчетность представляется в виде единой формы исключительно электронным способом – через личный кабинет на Портале.
 
Кроме того, управление информирует о необходимости размещения на Портале сведений об актуальной редакции устава и отчетности в электронном виде.
 
В случае неоднократного неисполнения требований законодательства, НКО может быть ликвидирована в судебном порядке.
 
Для получения консультации по вопросу сдачи отчётности следует обращаться в отдел по делам некоммерческих организаций Управления по телефону: (8452) 24-52-07 (доб. 313, 314, 317).
 
 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области