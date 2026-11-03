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Музей истории СВО приглашает на открытие новой выставки

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Музей истории СВО приглашает на открытие новой выставки

 
3 ноября 2026 года в 12:00 музей истории СВО  представит новую выставку «Небо над нами одно». Она приурочена ко Дню народного единства, который страна отмечает 4 ноября.
 
Выставка посвящена двум религиозным общинам Саратовской области - христианской и мусульманской, и их участию в специальной военной операции.
 
- Есть места, где не спрашивают, кто кому молится. За ленточкой нет православных, мусульман, атеистов: есть боевые товарищи, прикрывающие друг друга, и общая задача. Плечом к плечу они выполняют свой воинский долг, и защищают нашу большую Родину и свою семью, - отметила директор саратовского музея истории СВО Наталия Речман.
 
Основу экспозиции составляют материалы, переданные музею Духовным управлением мусульман Саратовской области, настоятелем храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» иереем Игорем Емельяненко, а также волонтерскими организациями региона.
 
Вход — свободный. Посещение музея — бесплатное.
 