Музей истории СВО приглашает на открытие новой выставки

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3 ноября 2026 года в 12:00 музей истории СВО представит новую выставку «Небо над нами одно». Она приурочена ко Дню народного единства, который страна отмечает 4 ноября.Выставка посвящена двум религиозным общинам Саратовской области - христианской и мусульманской, и их участию в специальной военной операции.- Есть места, где не спрашивают, кто кому молится. За ленточкой нет православных, мусульман, атеистов: есть боевые товарищи, прикрывающие друг друга, и общая задача. Плечом к плечу они выполняют свой воинский долг, и защищают нашу большую Родину и свою семью, - отметила директор саратовского музея истории СВО Наталия Речман.Основу экспозиции составляют материалы, переданные музею Духовным управлением мусульман Саратовской области, настоятелем храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» иереем Игорем Емельяненко, а также волонтерскими организациями региона.Вход — свободный. Посещение музея — бесплатное.