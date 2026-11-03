Саратовские школьники прокачивают лидерские навыки на слёте Школы актива

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На осенних каникулах в центре одарённых детей «Галактика64» стартовал трёхдневный Региональный слёт Школы актива Движения Первых. Для участников это шанс улучшить свои лидерские навыки, раскрыть таланты, погрузиться в деятельность Движения, найти единомышленников и обменяться опытом. В первый день ребята уже приняли участие в интерактивах, сыграли в «Музыкальное лото» и «Викторину Первых».Впереди школьников ждёт насыщенная образовательная и творческая программа. Ребята посетят лекции по наставничеству и целеполаганию, тренинги «Лидер и команда» и по коммуникации, игровую сессию «По следам Первых» и панельную дискуссию «Истории успеха», где смогут узнать о реальном опыте лидеров мнений. Также ребята объединятся в команды, чтобы подготовить творческие номера к закрытию слёта«Слёт Школы актива – это отличная возможность проявить себя, улучшить лидерские и коммуникативные навыки для дальнейшей реализации инициатив и развития детского самоуправления. А также прекрасный повод завести новые знакомства и обменяться опытом», — отметила старший вожатый регионального отделения Движения Первых Саратовской области Ксения Заплатникова.