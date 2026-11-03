3 ноября 2026 ВТОРНИК
Новости
17:25 | 03 ноября
В Балашове казачата отметили День народного единства традиционными играми и хороводом
17:11 | 03 ноября
Управление Министерства юстиции напоминает о необходимости представления отчетов о деятельности НКО за 2025 год
14:30 | 03 ноября
В Саратове открыли памятную стелу в честь 13 Героев Советского Союза
13:30 | 03 ноября
Cтартовала акция «Культурная суббота. Национальный костюм: нить, связывающая поколения»
12:00 | 03 ноября
Саратовские школьники прокачивают лидерские навыки на слёте Школы актива
12:00 | 03 ноября
В рамках «Ночи искусств» в Парке покорителей космоса пройдет игра-викторина ко Дню народного единства  
10:30 | 03 ноября
Возвращение к мирной жизни начинается с поддержки: для участников СВО работает специализированный кадровый центр
09:42 | 03 ноября
Педагоги региона осваивают новые подходы к школьному обучению
17:00 | 02 ноября
Музей истории СВО приглашает на открытие новой выставки
16:00 | 02 ноября
Саратовские семьи участников СВО познакомились с культурным многообразием Башкирии
История про газ и про нас
Подробнее
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
От психологической помощи до собственного дела
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Саратовские школьники прокачивают лидерские навыки на слёте Школы актива

Новости
Саратовские школьники прокачивают лидерские навыки на слёте Школы актива

 
На осенних каникулах в центре одарённых детей «Галактика64» стартовал трёхдневный Региональный слёт Школы актива Движения Первых. Для участников это шанс улучшить свои лидерские навыки, раскрыть таланты, погрузиться в деятельность Движения, найти единомышленников и обменяться опытом. В первый день ребята уже приняли участие в интерактивах, сыграли в  «Музыкальное лото» и «Викторину Первых».
 
Впереди школьников ждёт насыщенная образовательная и творческая программа. Ребята посетят лекции по наставничеству и целеполаганию, тренинги «Лидер и команда» и по коммуникации, игровую сессию «По следам Первых» и панельную дискуссию «Истории успеха», где смогут узнать о реальном опыте лидеров мнений. Также ребята объединятся в команды, чтобы подготовить творческие номера к закрытию слёта
 
«Слёт Школы актива – это отличная возможность проявить себя, улучшить лидерские и коммуникативные навыки для дальнейшей реализации инициатив и развития детского самоуправления. А также прекрасный повод завести новые знакомства и обменяться опытом», — отметила старший вожатый регионального отделения Движения Первых Саратовской области Ксения Заплатникова.
 