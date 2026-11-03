Возвращение к мирной жизни начинается с поддержки: для участников СВО работает специализированный кадровый центр

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В Саратовской области во всех кадровых центрах «Работа России» работают отдельные окна приема под номером 1, где участникам СВО и членам их семей оказывают помощь в поиске работы, помогают подать документы и составить индивидуальный карьерный план, а также предоставляют консультативные услуги и психологическое сопровождение.В сентябре по инициативе губернатора области Романа Бусаргина в Саратове заработал специализированный кадровый центр для участников СВО, в основе работы специалистов лежит индивидуальное сопровождение и адресный подход. В центре проводят консультирование, оказывают помощь с восстановлением документов, необходимых для трудоустройства, помогают в открытии собственного дела, а также оформлении социального контракта.«Специалисты центра понимают важность адаптации ветеранов к мирной жизни: они учитывают не только профессиональные навыки, но и личные обстоятельства, чтобы поддержка была по-настоящему эффективной. В этом году численность обратившихся ветеранов СВО выросла в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. На сегодняшний день помогли найти работу 124 защитникам», – прокомментировала директор Кадрового центра Саратовской области Ксения Корнилова.По вопросам трудоустройства, бесплатного профессионального обучения участники СВО, члены их семей могут обратиться в территориальные кадровые центры «Работа России».Специализированный кадровый центр для участников специальной военной операции находится по адресу: г. Саратов, ул. Рабочая, 29/39.Дополнительную информацию можно узнать по номеру горячей линии Кадрового центра Саратовской области: 8-800-755-76-25.