Саратовские семьи участников СВО познакомились с культурным многообразием Башкирии

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Автономная некоммерческая организация «Комитет семей воинов Отечества Саратовской области» в рамках работы по комплексной поддержке участников специальной военной операции и членов их семей реализует на средства областного гранта социальный проект «Точка Опоры: До и После». Мероприятия проекта направлены на преодоление кризисных жизненных ситуаций и поиск новых жизненных ориентиров.В рамках проекта была организована паломническая поездка членов семей участников СВО в Уфу. В столице Республики Башкирия побывали 45 человек из числа жен, матерей военнослужащих и волонтеров. Программа была выстроена так, чтобы участницы смогли расширить представления о культурном многообразии страны, познакомиться с традициями и укрепить связь с историей Отечества.Центральным событием маршрута стало посещение Собора Рождества Богородицы — одного из значимых православных памятников, позволяющего прикоснуться к богатому культурному и историческому наследию. В программу также вошли музей истории Уфы и мечеть «Рамадан», что дало возможность увидеть многообразие культурных традиций и оценить опыт межконфессионального согласия.Важной частью поездки стало знакомство с культурными традициями края. Участницы попробовали знаменитый аккураевский мед, который, по их словам, оказался таким же сладким и густым, как гостеприимство Башкирии. Каждый из частников поездки смог увезти баночку этого дара природы в Саратов как частичку тепла и символ заботы.«Подобные мероприятия снимают барьеры и зажигают искру. Мы не хотим, чтобы этот огонь погас. Поэтому мы уже приступили к записи серии подкастов — историй участников, которые докажут: сообщество взаимопомощи Комитета семей воинов Отечества — это всерьёз и надолго», — отметила руководитель комитета семей воинов Отечества Саратовской области Елена Гамидова.Цикл из 12 подкастов с историями военнослужащих и их семей «До и После» - отдельное мероприятие социального проекта. Эта основа для открытого медиа-пространства обеспечит героям психологическую поддержку через проговаривание опыта, а широкой аудитории — доступную навигацию по ресурсам помощи для преодоления кризисов.Первый подкаст проекта уже опубликован на официальной странице организации в социальной сети «ВКонтакте».