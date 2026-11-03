3 ноября 2026 ВТОРНИК
Новости
17:25 | 03 ноября
В Балашове казачата отметили День народного единства традиционными играми и хороводом
17:11 | 03 ноября
Управление Министерства юстиции напоминает о необходимости представления отчетов о деятельности НКО за 2025 год
14:30 | 03 ноября
В Саратове открыли памятную стелу в честь 13 Героев Советского Союза
13:30 | 03 ноября
Cтартовала акция «Культурная суббота. Национальный костюм: нить, связывающая поколения»
12:00 | 03 ноября
Саратовские школьники прокачивают лидерские навыки на слёте Школы актива
12:00 | 03 ноября
В рамках «Ночи искусств» в Парке покорителей космоса пройдет игра-викторина ко Дню народного единства  
10:30 | 03 ноября
Возвращение к мирной жизни начинается с поддержки: для участников СВО работает специализированный кадровый центр
09:42 | 03 ноября
Педагоги региона осваивают новые подходы к школьному обучению
17:00 | 02 ноября
Музей истории СВО приглашает на открытие новой выставки
16:00 | 02 ноября
Саратовские семьи участников СВО познакомились с культурным многообразием Башкирии
История про газ и про нас
Подробнее
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
От психологической помощи до собственного дела
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Саратовские семьи участников СВО познакомились с культурным многообразием Башкирии

Новости
Саратовские семьи участников СВО познакомились с культурным многообразием Башкирии

 
Автономная некоммерческая организация «Комитет семей воинов Отечества Саратовской области» в рамках работы по комплексной поддержке участников специальной военной операции и членов их семей реализует на средства областного гранта социальный проект «Точка Опоры: До и После». Мероприятия проекта направлены на преодоление кризисных жизненных ситуаций и поиск новых жизненных ориентиров.
 
В рамках проекта была организована паломническая поездка членов семей участников СВО в Уфу. В столице Республики Башкирия побывали 45 человек из числа жен, матерей военнослужащих и волонтеров. Программа была выстроена так, чтобы участницы смогли расширить представления о культурном многообразии страны, познакомиться с традициями и укрепить связь с историей Отечества.
 
Центральным событием маршрута стало посещение Собора Рождества Богородицы — одного из значимых православных памятников, позволяющего прикоснуться к богатому культурному и историческому наследию. В программу также вошли музей истории Уфы и мечеть «Рамадан», что дало возможность увидеть многообразие культурных традиций и оценить опыт межконфессионального согласия.
 
Важной частью поездки стало знакомство с культурными традициями края. Участницы попробовали знаменитый аккураевский мед, который, по их словам, оказался таким же сладким и густым, как гостеприимство Башкирии. Каждый из частников  поездки  смог увезти баночку этого дара природы в Саратов как частичку тепла и символ заботы.
 
«Подобные мероприятия снимают барьеры и зажигают искру. Мы не хотим, чтобы этот огонь погас. Поэтому мы уже приступили к записи серии подкастов — историй участников, которые докажут: сообщество взаимопомощи Комитета семей воинов Отечества — это всерьёз и надолго», — отметила руководитель комитета семей воинов Отечества Саратовской области Елена Гамидова.
 
Цикл из 12 подкастов с историями военнослужащих и их семей «До и После» - отдельное мероприятие социального проекта. Эта основа для открытого медиа-пространства обеспечит героям психологическую поддержку через проговаривание опыта, а широкой аудитории — доступную навигацию по ресурсам помощи для преодоления кризисов.
 
Первый подкаст проекта уже опубликован на официальной странице организации в социальной сети «ВКонтакте».
 