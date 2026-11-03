Cтартовала акция «Культурная суббота. Национальный костюм: нить, связывающая поколения»

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Приглашаем школьников со всей страны присоединиться к инициативе, приуроченной к Году единства народов России. Проект реализуется в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников».«Каждый традиционный костюм – не просто уникальное художественное произведение, но и неотъемлемая часть богатого культурного наследия народов нашей страны. Мы предлагаем ребятам со всей России ближе познакомиться с историей национальных костюмов, их самобытной эстетикой и тем, как они находят свое отражение в культуре сегодня», – отметила статс-секретарь – заместитель министра культуры России Жанна Алексеева.Школьники смогут представить творческие работы в четырёх номинациях: «Этноисследование: костюм народов России», «Костюм в кадре», «Новый взгляд на традиции» и «Наследники традиций». Также для участников подготовлен интерактивный Культурный тест от экспертов Российского этнографического музея.Принять участие в акции или пройти тест можно с 30 октября по 20 ноября 2026 года на портале Культурадляшкольников.РФ. Результаты опубликуют 17 декабря.