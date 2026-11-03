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Педагоги региона осваивают новые подходы к школьному обучению

Новости
Педагоги региона осваивают новые подходы к школьному обучению

 
Как сделать профильное обучение более гибким, применять современные методики и эффективно использовать цифровые образовательные ресурсы, обсуждают участники Дня издательства «Просвещение» в Саратове. Профессиональная встреча объединяет более 300 руководителей школ, педагогов и методистов региона.
 
В Саратовском областном институте развития образования эксперты представляют педагогам инструменты для проектирования учебных планов и организации междисциплинарных исследований.
 
«С 1 сентября 2027 года школы получат больше возможностей для формирования образовательных программ среднего общего образования с различным уровнем сложности и направленности. Это позволит гибко выстраивать профильное обучение с учётом интересов школьников. Наша задача – предоставить педагогам и учащимся всё необходимое для образовательного процесса: материалы, ориентированные на разные уровни и направленности обучения, а также специально разработанные к ним методические рекомендации», — рассказала первый заместитель директора Департамента главного редактора издательства «Просвещение» Татьяна Серебрякова.
 
Практическая часть встречи посвящена методикам, которые учителя могут применять непосредственно на уроках. Ректор института Лариса Живцова подчеркнула важность не только знакомства с новыми образовательными ресурсами, но и их практического освоения: «Недостаточно познакомить учителя с новым ресурсом или технологией. Важно показать, как использовать их на уроке и адаптировать к задачам конкретного класса. Именно поэтому так ценен разбор реальных педагогических практик».
 
На предметных секциях педагоги разбирают междисциплинарные исследования по биологии и химии, кейсовый метод и моделирование на уроках физики и информатики, а также инструменты развития самостоятельности школьников и интереса к инженерным специальностям на уроках математики. Учителя труда знакомятся с возможностями робототехники и 3D-прототипирования.
 
Дни издательства «Просвещение» проходят в разных регионах России, объединяя экспертов, руководителей образовательных организаций и учителей для обмена опытом и обсуждения актуальных задач школьного образования.
 