От психологической помощи до собственного дела: как в Саратовской области помогают вернувшимся участникам СВО

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– В основе работы с защитниками и их близкими лежит, в первую очередь, системная и комплексная работа по разным направлениям: это психологическая помощь, медицинская и социальная реабилитация, трудоустройство и, конечно, вовлечение в общественную жизнь. Действует двухуровневая система поддержки – в каждом районе области действуют муниципальные рабочие группы под руководством глав районов и межведомственная комиссия по поддержке участников СВО и членов их семей в Саратовской области. Главы районов ежемесячно проводят личные приемы, принимают в адресную работу все поступающие вопросы. На региональном уровне обсуждаются направления межведомственного взаимодействия, а также рассматривается опыт работы на уровне районов. Отмечу тесное взаимодействие на всех уровнях с региональным филиалом Государственного фонда «Защитники Отечества» и его социальными координаторами.– Психологическая помощь играет важнейшую роль в дальнейшем жизнеустройстве ветерана. Она позволяет не только определить состояние здоровья, но и помочь составить план действий после возвращения в мирную жизнь, в том числе в части прохождения реабилитации, трудоустройства и так далее. В ее оказании участвуют медицинские организации, региональный филиал фонда «Защитники Отечества», а также социозащитные учреждения.Так, по данным министерства здравоохранения, в 18 медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, открыты кабинеты медико-психологического консультирования. В круглосуточном режиме работают «телефоны доверия» на базе медицинских организаций. Обратившиеся в филиал фонда «Защитники Отечества» могут пройти первичную консультацию медицинского психолога.Конечно, поддержку специалистов могут получить и близкие люди участников СВО. Это действительно значимое направление, без которого зачастую невозможна ресоциализация вернувшихся и членов их семей. Поэтому будем усиливать эту работу, в том числе через дополнительное профессиональное обучение специалистов, работающих непосредственно с семьями.– В регионе сформирована трехуровневая система медицинской реабилитации: от первичного обращения в поликлинику и углубленной диспансеризации до восстановительного лечения в стационарных условиях. За 9 месяцев 2026 года медицинскую реабилитацию получили 708 участников СВО, санаторно-курортное лечение – 455 человек.Также по поручению губернатора на базе четырех социально-оздоровительных центров – «Ударник», «Волжские зори», «Пещера Монаха» и «Пугачевский» – открыты дополнительные центры реабилитации. С апреля этого года там проходят социально-медицинскую реабилитацию как действующие, так и уволенные с военной службы участники СВО. Есть возможность отдохнуть с семьями.– В каждом кадровом центре «Работа России» действует отдельное окно под номером 1 для участников СВО и их близких. За каждым участником СВО закрепляется персональный куратор кадрового центра, который помогает сориентироваться на рынке труда, проводит профилирование, определяет карьерную траекторию и сопровождает на всех стадиях поиска работы.По инициативе губернатора в сентябре этого года начал работать специализированный кадровый центр для участников СВО. Центр обеспечивает «бесшовное» сопровождение ветеранов при возвращении к работе и взаимодействие с работодателями. Здесь проводятся информационные встречи, индивидуальные консультации с психологом и работодателями. За первый месяц работы большая часть обратившихся в центр уже трудоустроены, за остальными закреплены кураторы. Прорабатываем с работодателями все возможности трудоустройства участников СВО, особенно с имеющими инвалидность.Отдельно отмечу вступивший в силу 1 сентября закон Саратовской области, по которому работодатели со среднесписочной численностью более 100 человек устанавливают квоту 2% для отдельных категорий граждан, в том числе ветеранов боевых действий – участников СВО.- Одно из важных направлений – возможность открыть собственное дело с помощью социального контракта. С этого года участники СВО могут оформить ИП и получить государственную поддержку до 350 тысяч рублей без учета уровня дохода семьи. Такую поддержку получили уже порядка 50 ветеранов.Отдельно остановлюсь на профессиональном обучении. Для тех, кто сталкивается со сложностью подбора вакансий, организовано бесплатное обучение по востребованным на рынке труда профессиям. Успешная интеграция ветерана в мирную жизнь зависит от комплексной работы – и мы продолжим ее в рамках межведомственной комиссии и муниципальных рабочих групп, решая проблемы каждого индивидуально.