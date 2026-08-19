Глава Саратова: большую часть очагов возгорания на мусорной станции в Елшанке удалось локализовать

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Глава Саратова Игорь Молчанов заявил, что на мусороперегрузочной станции регионального оператора в районе Елшанки локализована большая часть очагов возгорания. Об этом он сообщил в понедельник, комментируя ход работ по ликвидации последствий инцидента.По словам главы города, расчистка территории и тушение ведутся в круглосуточном режиме при поддержке городских властей.«В расчистке и тушении на данный момент задействовано 15 единиц техники. Муниципалитет продолжает оказывать необходимую помощь. Для пролива, в целях предотвращения возникновения локальных очагов возгорания, предоставлена необходимая техника», — отметил Игорь Молчанов.Для ограничения распространения задымления на объекте продолжается укладка бентонитовых матов. Сотрудники городской администрации осуществляют непрерывный мониторинг обстановки.«Благодаря предпринятым мерам удалось локализовать большую часть очагов возгорания, — подчеркнул Молчанов. — Работы ведутся в круглосуточном режиме. Ситуацию держу на личном контроле».