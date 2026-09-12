Саратовская область вошла в число лидеров России по развитию экспорта

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Российский экспортный центр опубликовал данные по внедрению Регионального экспортного стандарта 3.0 в регионах России по итогам 8 месяцев 2026 года. Саратовская область вошла в тройку лидеров по России (2 место) и заняла первое место среди регионов ПФО.Региональный экспортный стандарт 3.0 — это комплекс из 15 инструментов поддержки экспорта: от стратегического планирования и подготовки квалифицированных кадров до развития инфраструктуры и содействия в продвижении продукции за рубежом.«В настоящее время степень внедрения стандарта в Саратовской области составляет почти 88%. Для нас важно не просто формально внедрить инструменты поддержки, а обеспечить их реальную работу на результат - рост экспортного потенциала региона и практическую помощь саратовским экспортерам», - отметила заместитель министра экономического развития области Елена Сафонова.