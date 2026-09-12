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Саратовцев приглашают проверить свои знания в сфере ИТ

Новости
Саратовцев приглашают проверить свои знания в сфере ИТ

 
Уже завтра, 11 сентября, жители Саратовской области смогут проверить свой уровень цифровых компетенций, приняв участие во Всероссийском ИТ-диктанте. Акция станет доступной и удобной площадкой для школьников, студентов, IT-специалистов и всех желающих проверить свои знания в сфере информационных технологий.
 
Тестирование откроется 11 сентября с 00:00 по московскому времени в онлайн-формате на официальной платформе https://ит-диктант.рф/.
У участников будет 60 минут, чтобы ответить на 32 вопроса, которые подготовлены при содействии ИТ-экспертов.
 
Задача тестирования — оценить, насколько хорошо пользователи владеют базовыми и продвинутыми цифровыми навыками.
 
Организаторы предусмотрели несколько уровней сложности:
· для учеников начальной школы (1–4 классы);
· стандартный – для обычных пользователей;
· для студентов вузов и средних профессиональных учебных заведений (СПО);
· PRO-версия – для обладателей продвинутых цифровых компетенций.
 
По итогам выполнения заданий каждый участник получит именной сертификат с указанием количества набранных баллов, который поможет зафиксировать текущий уровень знаний или пополнить личное портфолио.
 
«В современном мире цифровая грамотность перестала быть просто преимуществом — она стала базовой необходимостью для учебы, работы и повседневной жизни, — отметила первый заместитель министра цифрового развития и связи Саратовской области Анастасия Черепанова. — ИТ-диктант дает жителям нашего региона уникальную возможность проверить свои знания, выявить пробелы и понять, в каком направлении стоит развивать свои навыки дальше. Мы поддерживаем эту инициативу, так как сильная цифровая культура региона начинается с личной вовлеченности каждого жителя».
 
ИТ-диктант проводится при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства просвещения РФ, АНО «Цифровая экономика» и федеральной сети «Точки кипения».
 