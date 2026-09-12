Учителя Саратовской области обсуждают новые подходы к преподаванию физики на Всероссийском форуме

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Развитие инженерного образования, обновление программ по физике и практики, которые помогают школьникам выбирать естественно-научные направления, стали главными темами Всероссийского форума учителей физики в Санкт-Петербурге.Среди участников форума учителя физики Саратова – Ксения Селина из гимназии № 4 имени Героя Советского Союза В.М. Безбокова и Алевтина Годунова из Инженерного лицея.По словам Ксении Александровны, особую ценность форуму придает возможность профессионального общения с коллегами из разных регионов страны:«Каждый разговор становится обменом опытом и новыми идеями. Такие встречи помогают увидеть успешные практики коллег и по-новому взглянуть на собственную работу. Большое впечатление произвело знакомство с Санкт-Петербургским горным университетом, где и проходит форум – одним из ведущих инженерных вузов страны. Это хороший повод еще раз показать школьникам, какие возможности открывает изучение физики».Алевтина Юрьевна считает, что участие в форуме позволит добавить в образовательный процесс новые подходы и решения:«Обмен опытом и знакомство с современными педагогическими практиками помогают находить новые идеи для уроков и проектов. В дальнейшем они обязательно найдут применение в работе с учениками».Вопросы, которые обсуждают участники форума, напрямую связаны с развитием естественно-научного образования в стране. На открытии форума министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что в стране продолжается работа по повышению качества естественно-научного образования. По его словам, интерес школьников к физике растет: в 2026 году число выпускников, выбравших этот предмет для сдачи ЕГЭ, увеличилось на 21,4% по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, ведется разработка единых государственных учебников по физике базового и углубленного уровней.Положительная динамика отмечается и в Саратовской области. В 2026 году доля участников ЕГЭ по физике выросла на 2,91% по сравнению с прошлым годом. Число выпускников, набравших от 61 до 80 баллов, увеличилось на 7,51%, а количество высокобалльников – на 2,63%. Максимальный результат на экзамене получили 17 школьников региона, тогда как годом ранее стобалльников было восемь.Рост интереса к физике во многом связан с развитием профильного образования. В регионе работают центры «Точка роста», детский технопарк «Кванториум», атомклассы Росатома и агроклассы Вавиловского университета. Школьники участвуют в профильных сменах центра «Галактика 64», олимпиадах и инженерных проектах, а школы активно взаимодействуют с ведущими вузами области – СГУ имени Н.Г. Чернышевского и СГТУ имени Ю.А. Гагарина.Фото: Пресс-служба Санкт-Петербургского горного университетаМинистерство образования Саратовской области