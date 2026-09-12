Кинотеатр «Победа» приглашает на показ фильма «Собибор» в рамках проекта «Территория кино»
12 сентября в 13.30 в кинотеатре «Победа» состоится специальный показ художественного фильма «Собибор», приуроченный к Международному дню памяти жертв фашизма.
Фильм рассказывает о восстании узников лагеря Собибор в октябре 1943 года под руководством лейтенанта Александра Печерского — одном из редких успешно организованных восстаний в нацистских лагерях смерти. Картина снята по мотивам книги Ильи Васильева «Александр Печерский: прорыв в бессмертие».
Режиссёры фильма — Константин Хабенский и Андрей Малюков.
Фильм рассказывает о восстании узников лагеря Собибор в октябре 1943 года под руководством лейтенанта Александра Печерского — одном из редких успешно организованных восстаний в нацистских лагерях смерти. Картина снята по мотивам книги Ильи Васильева «Александр Печерский: прорыв в бессмертие».
Режиссёры фильма — Константин Хабенский и Андрей Малюков.