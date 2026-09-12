В Балашовском районе подвели итоги XVII молодежного образовательного форума «Хопер»

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Очная программа объединила порядка 300 участников и организаторов, а еще более 500 молодых людей присоединились к событиям форума в онлайн-формате.Особое внимание было уделено практической работе и социальному проектированию. В рамках форума работали федеральные эксперты Росмолодежи, которые провели консультации для участников, готовых представить свои инициативы на грантовых конкурсах.Образовательный блок был сформирован по 12 направлениям — от добровольчества, наставничества и молодежного парламентаризма до спорта, вожатского движения и развития местных сообществ. Участников ждали интенсивные лекции, мастер-классы и проектные сессии.Важной частью программы стали площадки, посвященные патриотическому воспитанию, сохранению исторической памяти, укреплению межнационального согласия и единству молодежных сообществ.Организаторами форума выступили АНО «Центр «Открытый диалог», администрация Балашовского муниципального района и Центр молодежных инициатив при поддержке Министерства внутренней региональной и муниципальной политики Саратовской области.