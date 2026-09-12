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В Балашовском районе подвели итоги XVII молодежного образовательного форума «Хопер»

Новости
XVII молодежный образовательный форум «Хопер» в очередной раз объединил активную молодежь, экспертов и представителей органов власти в Балашовском районе. В этом году масштаб площадки значительно вырос: на участие было подано более 1300 заявок со всей России.

 
Очная программа объединила порядка 300 участников и организаторов, а еще более 500 молодых людей присоединились к событиям форума в онлайн-формате.
 
Особое внимание было уделено практической работе и социальному проектированию. В рамках форума работали федеральные эксперты Росмолодежи, которые провели консультации для участников, готовых представить свои инициативы на грантовых конкурсах.
 
Образовательный блок был сформирован по 12 направлениям — от добровольчества, наставничества и молодежного парламентаризма до спорта, вожатского движения и развития местных сообществ. Участников ждали интенсивные лекции, мастер-классы и проектные сессии.
 
Важной частью программы стали площадки, посвященные патриотическому воспитанию, сохранению исторической памяти, укреплению межнационального согласия и единству молодежных сообществ.
 
Организаторами форума выступили АНО «Центр «Открытый диалог», администрация Балашовского муниципального района и Центр молодежных инициатив при поддержке Министерства внутренней региональной и муниципальной политики Саратовской области.
 