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Меры поддержки для участников СВО и членов их семей: повышение доступности и упрощение получения

Новости
В центрах «Мои Документы» Саратовской области доступна информация обо всех действующих в регионе мерах поддержки участников СВО и членов их семей.



Сотрудники центра с помощью небольшого опроса сформируют перечень мер, доступных конкретному заявителю именно в его жизненной ситуации и окажут персонализированную консультационную поддержку заявителя о том, как получить эти меры.

Более 90% мер, предусматривающих необходимость подачи заявлений, можно получить непосредственно в центрах – в выделенных окнах приема в приоритетном порядке обслуживания, или самостоятельно в секторах пользовательского сопровождения в электронном виде. При этом работник центра окажет консультативную помощь заявителю в процессе подачи заявления, а также при распечатывании результата услуги.

На территории Саратовской области действует около 90 различных льгот и мер, которыми могут воспользоваться участники СВО и их близкие. Повышение доступности и прощение процедуры их получения – одни из приоритетных направлений деятельности Правительства области и МФЦ, наряду с работой по расширению самих мер поддержки. Так, большинство услуг уже доступны в электронном виде, а также все больше мер переводится в проактивный вид, т.е. назначаются автоматически без необходимости обращения заявителя.