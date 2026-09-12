На портале «Креативный Саратов» опубликована программа гастрономического форума
25 сентября в технопарке «Саратов Диджитал» состоится III форум креативных индустрий «Креативный Саратов». В этом году он полностью посвящен гастрономии — одному из направлений креативных индустрий.
На одной площадке соберутся федеральные эксперты, рестораторы, шеф-повара и производители. В формате открытого диалога обсудят реальные кейсы, вызовы и перспективы отрасли.
Регистрация на форум продолжается. Участие бесплатное, количество мест ограничено.
На одной площадке соберутся федеральные эксперты, рестораторы, шеф-повара и производители. В формате открытого диалога обсудят реальные кейсы, вызовы и перспективы отрасли.
Регистрация на форум продолжается. Участие бесплатное, количество мест ограничено.