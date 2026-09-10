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В Саратовской области завершается второй этап региональной программы по ремонту территорий больниц

Новости / Здоровье
Уже обустроили дворы 26 медицинских организаций.

В Саратовской области завершается второй этап региональной программы по ремонту территорий больниц

По словам губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, вопросы, связанные с ремонтом территорий больниц, неоднократно поднимали пациенты во время визитов в учреждения; обсуждали эту тему и с медиками. Учитывая востребованность программы, в начале года приняли решение расширить количество объектов, которые вошли в проект, с 22 до 30. Это учреждения в Саратове, Вольском, Екатериновском, Турковском, Ровенском, Краснопартизанском и других районах области. Во многих из них комплексное благоустройство не проводилось ни разу с момента открытия.

«Ремонт территорий больниц является дополнением к масштабной модернизации объектов здравоохранения, которая проводится в Саратовской области благодаря решениям Президента РФ Владимира Путина, а также в рамках Народной программы. На уровне правительства прорабатываются вопросы, связанные с продолжением регионального проекта и в следующем году » , - отметил глава региона.