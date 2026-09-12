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Ветеринарная служба региона в августе провела более 3 миллионов вакцинаций животных от особо опасных заболеваний

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В августе текущего года в регионе завершился плановый цикл ветеринарно-профилактических мероприятий.

Специалисты государственной ветеринарной службы проводили работу по вакцинации сельскохозяйственных и домашних животных против сибирской язвы, бешенства, классической чумы свиней и ящура перед переходом к зимне-стойловому содержанию. Так, в августе было вакцинировано 81,5 тысячи сельскохозяйственных животных от бешенства, 63,6 тысячи — от сибирской язвы, 116,5 тысячи — от ящура и 5 тысяч — от классической чумы свиней. Более 2,7 миллиона вакцинаций птиц. Самой массовой стала вакцинация против болезни Ньюкасла.
 
Параллельно велись плановые диагностические исследования биологического материала на особо опасные заболевания: бруцеллез, лейкоз и туберкулез. Так, за текущий месяц было проведено более 13 тысяч исследований на лейкоз крупного рогатого скота, более 16 тысяч исследований на туберкулез и 43 тысячи — на бруцеллез.
 
«Саратовская область является благополучной по высокопатогенному гриппу птиц, поэтому вакцинация против этого заболевания в регионе не осуществляется. Это создает конкурентное преимущество для саратовских птицефабрик для экспорта и вывоза в другие регионы», — отметил начальник управления ветеринарии Правительства Саратовской области Алексей Балалаев.
 