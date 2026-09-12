В Минпромэнерго области обсудили расширение списка народных художественных промыслов

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Под председательством главы Минпромэнерго области Михаила Торгашина прошло заседание художественно-экспертного совета по народным художественным промыслам. Участниками встречи стали представители региональных органов исполнительной власти, культуры, образования и профессиональных объединений. Эксперты рассмотрели актуальные вопросы развития и сохранения традиционного искусства региона.Основной целью деятельности совета является отнесение изготавливаемых изделий к народным художественным промыслам, а также рассмотрение кандидатур мастеров для включения в соответствующий региональный реестр. Как отметили участники, включение в реестр невозможно без предварительной экспертизы самих изделий.В рамках мероприятия особое внимание было уделено местам традиционного бытования промыслов. На сегодняшний день в перечень таких мест в нашем регионе входят:- резьба и роспись дерева в Саратове и Энгельсе,- производство художественной керамики в Саратове, Вольске и селе Золотом.Михаил Торгашин выступил с инициативой проработать вопрос расширения перечня мест традиционного бытования художественных промыслов. Зампред правительства отметил возрастающий интерес туристов к региону.«Саратовская область сегодня становится все более привлекательной для путешественников, и нам важно предложить им что-то по-настоящему интересное. При этом необходимо стремиться к тому, чтобы такие изделия выпускались не единично, а широко, и чтобы они прочно ассоциировались с нашим краем», — подчеркнул он.