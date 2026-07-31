Сергей Егоров согласован «Единой Россией» на должность главы Вольского района

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Решением президиума была согласована кандидатура Сергея Егорова для дальнейшего избрания на должность главы Вольского муниципального района.«Сергей Игоревич имеет большой управленческий опыт как на муниципальном, так и на региональном уровне. Работал в правительстве области, где отвечал за одно из важнейших направлений - социальный блок. Убежден, что крупному Вольскому району необходим настоящий профессионал в качестве главы, который способен принимать эффективные решения и брать на себя ответственность», - отметил Роман Бусаргин.Кроме того, президиум согласовал кандидатуру Александра Дементьева для избрания на должность председателя собрания Базарно-Карабулакского районаСекретарь реготделения партии «Единая Россия» призвал обоих кандидатов на муниципальные должности уделять особое внимание качественной реализации социально значимых проектов.«Сегодня в нашей области реализуется большое количество важных для людей проектов. В том числе благодаря федеральной поддержке.Важно, чтобы их реализация осуществлялась в установленные сроки и с соблюдением высокого качества работ», - подчеркнул Роман Бусаргин.