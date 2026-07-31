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Сергей Егоров согласован «Единой Россией» на должность главы Вольского района

Новости / Главное в политике
Состоялось заседание президиума регионального политсовета партии «Единая Россия», которое провел секретарь реготделения партии «Единая Россия» Роман Бусаргин.

 
 
Решением президиума была согласована кандидатура Сергея Егорова для дальнейшего избрания на должность главы Вольского муниципального района.
«Сергей Игоревич имеет большой управленческий опыт как на муниципальном, так и на региональном уровне. Работал в правительстве области, где отвечал за одно из важнейших направлений - социальный блок. Убежден, что крупному Вольскому району необходим настоящий профессионал в качестве главы, который способен принимать эффективные решения и брать на себя ответственность», - отметил Роман Бусаргин.
Кроме того, президиум согласовал кандидатуру Александра Дементьева для избрания на должность председателя собрания Базарно-Карабулакского района
Секретарь реготделения партии «Единая Россия» призвал обоих кандидатов на муниципальные должности уделять особое внимание качественной реализации социально значимых проектов.
«Сегодня в нашей области реализуется большое количество важных для людей проектов. В том числе благодаря федеральной поддержке.
Важно, чтобы их реализация осуществлялась в установленные сроки и с соблюдением высокого качества работ», - подчеркнул Роман Бусаргин.