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В Саратове открылся специализированный кадровый центр для участников специальной военной операции

Новости
«О необходимости открыть отдельное подразделение, где нашим бойцам будет оказываться комплексная помощь с трудоустройством, говорили в начале августа», - сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

По словам губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, участники СВО в центре не просто получают консультации по дальнейшему трудоустройству, им будут оказывать содействие с переобучением по самым востребованным на рынке труда направлениям, а также с учетом уже имеющейся квалификации и их пожеланий. Еще одно направление - сопровождение ветеранов СВО, желающих открыть собственное дело.

«На базе центра регулярно будут проводиться тренинги для бойцов и встречи с работодателями, где военнослужащие смогут узнавать обо всех возможностях и дополнительных мерах поддержки, которые действуют сегодня для ветеранов специальной военной операции. Параллельно продолжится работа по формированию базы вакансий для приоритетного трудоустройства участников СВО,»- подчеркнул глава региона.