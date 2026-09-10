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Саратовская область присоединилась к Всероссийской акции «Поделись своим Знанием»

Новости
Саратовская область присоединилась к Всероссийской акции «Поделись своим Знанием»

 
Акция стартовала на площадке Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А. с мотивационной встречи с заместителем Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, лектором Российского общества «Знание» Анной Кузнецовой. Она выступила перед студентами с темой «Будущее создается сегодня. Россия будущего».
 
Вице-спикер акцентировала внимание на том, что именно сегодняшняя молодежь формирует будущее, как свое, так и страны в целом. Кроме того, лектор Общества «Знание» ответила на вопросы аудитории о возможностях самореализации и государственной поддержке молодых специалистов, семей в регионах.
 
«Студенчество — это время открытий, но самое главное открытие, — это понимание того, что твоя личная судьба неразрывно связана с судьбой страны, счастливым без Родины стать невозможно», — подчеркнула Анна Кузнецова.
 
В своей речи лектор подчеркнула востребованность инженерных и технических специальностей, рассказала о программах, позволяющих реализовать научный потенциал молодежи.
 
Кроме того, Анна Кузнецова затронула тему создания и сохранения семьи, подчеркнув, что для неё лично самое ценное — это время, проведённое вместе со своей многодетной семьёй. Не нужно бояться трудностей и сложностей на жизненном пути. Государство сейчас наращивает меры помощи студенческим семьям.
 
Напомним, традиционно с 1 по 30 сентября проходит Всероссийская акция «Поделись своим Знанием». В этот раз акция объединяет четыре проекта — Знание.Безопасность, Знание.Спорт, «Чтецкие программы» и «Библиотеку готовых лекций». Лектором может стать любой просветитель, а мероприятие можно организовать в школе, вузе, колледже, на базе молодёжных, культурных и других общественных площадок. Чтобы стать лектором акции, необходимо пройти регистрацию на сайте проекта
. Проект соответствует целям и задачам национального проекта Президента Владимира Путина «Молодёжь и дети».
 
По информации Российского общества «Знание»