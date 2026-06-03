Юные баскетболистки отметили окончание учебного года турниром по лазертагу

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Мероприятие стало альтернативой традиционным тренировкам и позволило девушкам завершить учебный год в нестандартном формате. Вместо привычных упражнений на площадке участницы погрузились в тактические баталии, где требовались командное взаимодействие, разработка стратегий и взаимная поддержка.По словам организаторов, спортивный дух и командный настрой, которые девушки приобрели за время занятий баскетболом, успешно проявились и в новом формате. Участницы активно включились в игру, продумывали тактические ходы и демонстрировали слаженные действия.Турнир по лазертагу стал ярким завершением учебного сезона для юных спортсменок и подарил им возможность получить новые эмоции, укрепить командный дух и проверить свои навыки в нестандартной ситуации.