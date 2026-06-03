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Юные баскетболистки отметили окончание учебного года турниром по лазертагу

Новости
Воспитанницы баскетбольной секции приняли участие в необычном спортивном мероприятии – турнире по лазертагу. Организаторами события выступили сотрудники Молодёжного Центра и ФОКа «Заволжский» с. Александров Гай.

Юные баскетболистки отметили окончание учебного года турниром по лазертагу


Мероприятие стало альтернативой традиционным тренировкам и позволило девушкам завершить учебный год в нестандартном формате. Вместо привычных упражнений на площадке участницы погрузились в тактические баталии, где требовались командное взаимодействие, разработка стратегий и взаимная поддержка.

Юные баскетболистки отметили окончание учебного года турниром по лазертагу

По словам организаторов, спортивный дух и командный настрой, которые девушки приобрели за время занятий баскетболом, успешно проявились и в новом формате. Участницы активно включились в игру, продумывали тактические ходы и демонстрировали слаженные действия.

Юные баскетболистки отметили окончание учебного года турниром по лазертагу

Юные баскетболистки отметили окончание учебного года турниром по лазертагу

Турнир по лазертагу стал ярким завершением учебного сезона для юных спортсменок и подарил им возможность получить новые эмоции, укрепить командный дух и проверить свои навыки в нестандартной ситуации.

Юные баскетболистки отметили окончание учебного года турниром по лазертагу