Директор школы №100 стал и.о.председателя комитета по образованию г.Саратова
Назначен исполняющий обязанности председателя комитета по образованию Саратова.
Вчера Антон Семенов, специалист со стажем работы в сфере образования, был назначен исполняющим обязанности руководителя комитета по образованию города Саратова. Его кандидатура была предложена руководством муниципального образования для замещения этой должности.
Последние семь лет Антон Семёнов работал директором школы №100 в Саратове и за это время зарекомендовал себя как один из самых эффективных руководителей образовательного учреждения. Когда он вступил в эту должность, был самым молодым в Саратове директором школы, где учился когда-то сам и уже в студенческие годы преподавал информатику. Выпускник КНИИТ СГУ им. Н. Г. Чернышевского, высококлассный IT-специалист. Отсюда – неординарность и нетипичность во взгляде на стандартные школьные проблемы.В прошлом году Антон Семёнов вошёл в число победителей регионального конкурса «Директор года». Возможность принять участие в конкурсе имели руководители школ, разработавшие эффективные управленческие решения в качестве своей «Формулы успеха». Антон Семёнов занял второе место.Интервью с Антоном Владимировичем (которое он дал корреспонденту нашего издания ещё в должности директора школы- Ред.) можно прочитать здесь.
По словам исполняющего обязанности главы областного центра Павла Суркова, на посту и.о.председателя Антону Владимировичу предстоит решать ряд важных задач, связанных с повышением качества образования, решением кадровых вопросов, развитием системы образования и поддержкой талантливых детей.
Окончательное утверждение его кандидатуры на пост руководителя комитета ожидается после завершения процедуры согласования со специальной комиссией, созданной согласно части 1.1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в соответствии с пунктом 69 пункта 6 Положения о министерстве образования Саратовской области.
В состав комиссии входят представители министерства образования региона, Минпросвещения России, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Саратовской областной Думы, органов местного самоуправления, общественных организаций, государственных учреждений и иных заинтересованных организаций.
Вчера Антон Семенов, специалист со стажем работы в сфере образования, был назначен исполняющим обязанности руководителя комитета по образованию города Саратова. Его кандидатура была предложена руководством муниципального образования для замещения этой должности.
Последние семь лет Антон Семёнов работал директором школы №100 в Саратове и за это время зарекомендовал себя как один из самых эффективных руководителей образовательного учреждения. Когда он вступил в эту должность, был самым молодым в Саратове директором школы, где учился когда-то сам и уже в студенческие годы преподавал информатику. Выпускник КНИИТ СГУ им. Н. Г. Чернышевского, высококлассный IT-специалист. Отсюда – неординарность и нетипичность во взгляде на стандартные школьные проблемы.В прошлом году Антон Семёнов вошёл в число победителей регионального конкурса «Директор года». Возможность принять участие в конкурсе имели руководители школ, разработавшие эффективные управленческие решения в качестве своей «Формулы успеха». Антон Семёнов занял второе место.Интервью с Антоном Владимировичем (которое он дал корреспонденту нашего издания ещё в должности директора школы- Ред.) можно прочитать здесь.
По словам исполняющего обязанности главы областного центра Павла Суркова, на посту и.о.председателя Антону Владимировичу предстоит решать ряд важных задач, связанных с повышением качества образования, решением кадровых вопросов, развитием системы образования и поддержкой талантливых детей.
Окончательное утверждение его кандидатуры на пост руководителя комитета ожидается после завершения процедуры согласования со специальной комиссией, созданной согласно части 1.1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в соответствии с пунктом 69 пункта 6 Положения о министерстве образования Саратовской области.
В состав комиссии входят представители министерства образования региона, Минпросвещения России, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Саратовской областной Думы, органов местного самоуправления, общественных организаций, государственных учреждений и иных заинтересованных организаций.