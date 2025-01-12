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Директор школы №100 стал и.о.председателя комитета по образованию г.Саратова

Новости
Назначен исполняющий обязанности председателя комитета по образованию Саратова.
Вчера Антон Семенов, специалист со стажем работы в сфере образования, был назначен исполняющим обязанности руководителя комитета по образованию города Саратова. Его кандидатура была предложена руководством муниципального образования для замещения этой должности.

Директор школы №100 стал и.о.председателя комитета по образованию г.Саратова

Последние семь лет Антон Семёнов работал директором школы №100 в Саратове и за это время зарекомендовал себя как один из самых эффективных руководителей образовательного учреждения. Когда он вступил в эту должность, был самым молодым в Саратове директором школы, где учился когда-то сам и уже в студенческие годы преподавал информатику. Выпускник КНИИТ СГУ им. Н. Г. Чернышевского, высококлассный IT-специалист. Отсюда – неординарность и нетипичность во взгляде на стандартные школьные проблемы.В прошлом году Антон Семёнов вошёл в число победителей регионального конкурса «Директор года». Возможность принять участие в конкурсе имели руководители школ, разработавшие эффективные управленческие решения в качестве своей «Формулы успеха». Антон Семёнов занял второе место.Интервью с Антоном Владимировичем (которое он дал корреспонденту нашего издания ещё в должности директора школы- Ред.) можно прочитать здесь.

По словам исполняющего обязанности главы областного центра Павла Суркова, на посту и.о.председателя Антону Владимировичу предстоит решать ряд важных задач, связанных с повышением качества образования, решением кадровых вопросов, развитием системы образования и поддержкой талантливых детей.

Окончательное утверждение его кандидатуры на пост руководителя комитета ожидается после завершения процедуры согласования со специальной комиссией, созданной согласно части 1.1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в соответствии с пунктом 69 пункта 6 Положения о министерстве образования Саратовской области.

В состав комиссии входят представители министерства образования региона, Минпросвещения России, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Саратовской областной Думы, органов местного самоуправления, общественных организаций, государственных учреждений и иных заинтересованных организаций.