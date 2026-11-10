Парк покорителей космоса стал художественной мастерской  

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В ходе занятия участники осваивали основы портретной живописи, работали с композицией, светотенью и образом человека. Для многих это стало возможностью не только попробовать себя в новом жанре, но и по-новому взглянуть на творчество в пространстве, где история космонавтики встречается с современным культурным развитием региона.«Такие мероприятия в Парке покорителей космоса очень важны. Здесь особая энергетика: ты не просто учишься рисовать, а чувствуешь связь с большой историей, с мечтой, которая когда-то привела человека к звёздам. Это вдохновляет и помогает по-другому взглянуть на своё творчество», - отметила участница Марина.«Парк покорителей космоса — это место, где культура, память и будущее встречаются в одном пространстве. Мастер-класс по портретной живописи показал, что искусство может звучать здесь особенно сильно. Такие встречи объединяют людей, развивают творческие способности и делают парк живым центром культурной жизни», - рассказал курсант Александр.«Для нас важно проводить образовательные и творческие мероприятия именно в знаковых местах региона. Парк покорителей космоса имени Ю.А.Гагарина создаёт уникальную атмосферу, которая помогает участникам раскрыться, найти новые идеи и почувствовать ценность культурного наследия. Мы уверены, что подобные проекты будут продолжаться и привлекать всё больше жителей и гостей Саратовской области», - отметила директор Дома работников искусств Инна Десницкая.Участники студии молодых художников «Новое поколение» Дома работников искусств под руководством Романа Белянина продолжают работу над пополнением галереи.