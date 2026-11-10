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Парк покорителей космоса стал художественной мастерской  

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В Парке покорителей космоса им. Ю.А.Гагарина состоялось необычное мероприятие — открытие художественной выставки портретов курсантов СВАКУ — участников СВО, получившей название «Образы мужества», и мастер-класс по портретной живописи. Мастер-класс провёл инициатор создания портретной галереи курсантов — художник, дизайнер, член Союза художников России Роман Белянин.

В ходе занятия участники осваивали основы портретной живописи, работали с композицией, светотенью и образом человека. Для многих это стало возможностью не только попробовать себя в новом жанре, но и по-новому взглянуть на творчество в пространстве, где история космонавтики встречается с современным культурным развитием региона.
 
«Такие мероприятия в Парке покорителей космоса очень важны. Здесь особая энергетика: ты не просто учишься рисовать, а чувствуешь связь с большой историей, с мечтой, которая когда-то привела человека к звёздам. Это вдохновляет и помогает по-другому взглянуть на своё творчество», - отметила участница Марина.
 
«Парк покорителей космоса — это место, где культура, память и будущее встречаются в одном пространстве. Мастер-класс по портретной живописи показал, что искусство может звучать здесь особенно сильно. Такие встречи объединяют людей, развивают творческие способности и делают парк живым центром культурной жизни», - рассказал курсант Александр.
 
«Для нас важно проводить образовательные и творческие мероприятия именно в знаковых местах региона. Парк покорителей космоса имени Ю.А.Гагарина создаёт уникальную атмосферу, которая помогает участникам раскрыться, найти новые идеи и почувствовать ценность культурного наследия. Мы уверены, что подобные проекты будут продолжаться и привлекать всё больше жителей и гостей Саратовской области», - отметила директор Дома работников искусств Инна Десницкая.
 
Участники студии молодых художников «Новое поколение» Дома работников искусств под руководством Романа Белянина продолжают работу над пополнением галереи.
 